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"Тяжелая игра, я очень доволен – отыгрываться всегда непросто". Неймар – о победе ПСЖ в матче с Лионом
Бразилец на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал победу своей команды в поединке 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1). Цитирует бразильца официальный сайт парижан.
"Это была тяжелая игра! Мы знали, что столкнемся с отличной командой. Всегда тяжело отыгрываться, нужно приложить вдвое больше усилий, однако все заслуживают похвалы за жертвы на поле. Мы очень рады, что смогли одержать победу перед нашими болельщиками на переполненном "Парк де Пренс". Я очень доволен".
Команда Почеттино с 18 очками лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. "Лион" с 8 набранными баллами – на 9-й строчке.
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