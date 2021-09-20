"Пенальти в наши ворота – абсурд". Президент Лиона недоволен работой арбитра в матче с ПСЖ

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола в эфире канала клуба высказался о назначенном 11-метровом в ворота своей команды. Пенальти поставили за фол на бразильце Неймаре в рамках матча 6-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен" (1:2). Цитирует босса клуба Get French Football News.

Читайте также Президент Лиона пригрозил судом французскому государству из-за досрочного завершения Лиги 1

"Мы очень гордимся футболистами "Лиона" за их игру в матче с "ПСЖ". Нам удалось стать неудобным соперником для парижан. Пенальти в наши ворота? Это абсурд. VAR должен был вмешаться. Это ненормальное решение".

Donc la y’a penalty pour une faute sur Neymar ? Bizarrement aucune vérification à la VAR #PSGOL pic.twitter.com/uNFyqexppy — Vasseur Maxence (@VasseurMaxence3) September 19, 2021

Команда Почеттино с 18 очками лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. "Лион" с 8 набранными баллами – на 9-й строчке.