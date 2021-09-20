Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пенальти в наши ворота – абсурд". Президент Лиона недоволен работой арбитра в матче с ПСЖ
Имеет право?
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола в эфире канала клуба высказался о назначенном 11-метровом в ворота своей команды. Пенальти поставили за фол на бразильце Неймаре в рамках матча 6-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен" (1:2). Цитирует босса клуба Get French Football News.
"Мы очень гордимся футболистами "Лиона" за их игру в матче с "ПСЖ". Нам удалось стать неудобным соперником для парижан. Пенальти в наши ворота? Это абсурд. VAR должен был вмешаться. Это ненормальное решение".
Donc la y’a penalty pour une faute sur Neymar ? Bizarrement aucune vérification à la VAR #PSGOL pic.twitter.com/uNFyqexppy— Vasseur Maxence (@VasseurMaxence3) September 19, 2021
Команда Почеттино с 18 очками лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. "Лион" с 8 набранными баллами – на 9-й строчке.
Популярное сейчас
- Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
- Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО
- ПСЖ – Лион 2:1. Икарди крадёт славу Месси в дебютной матче Лео на Парк де Пренс
- Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО