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"Пенальти в наши ворота – абсурд". Президент Лиона недоволен работой арбитра в матче с ПСЖ

Франция
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"Пенальти в наши ворота – абсурд". Президент Лиона недоволен работой арбитра в матче с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола в эфире канала клуба высказался о назначенном 11-метровом в ворота своей команды. Пенальти поставили за фол на бразильце Неймаре в рамках матча 6-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен" (1:2). Цитирует босса клуба Get French Football News.

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"Мы очень гордимся футболистами "Лиона" за их игру в матче с "ПСЖ". Нам удалось стать неудобным соперником для парижан. Пенальти в наши ворота? Это абсурд. VAR должен был вмешаться. Это ненормальное решение".

Команда Почеттино с 18 очками лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. "Лион" с 8 набранными баллами – на 9-й строчке.

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В статье: Неймар Лион Жан-Мишель Ола Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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