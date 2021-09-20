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Лицо без эмоций. Как замененный Месси отреагировал на победный гол Икарди в матче ПСЖ – Лион
Лео, улыбнись!
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" со счетом 2:1. Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси был заменен в середине второго тайма, вместо него при счете 1:1 вышел Ашраф Хакими.
Напомним, аргентинец был крайне недоволен заменой и даже отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В компенсированное время соотечественник форварда Мауро Икарди забил гол и вырвал для французского гранда победу.
Тем не менее, если вся скамейка "ПСЖ" поднялась и отпраздновала триумф, то Месси отреагировал абсолютно без эмоций, лишь с небольшим интересом посмотрев в сторону ворот соперника. Отметим, что после матча Лео сразу отправился в подтрибунное помещение, не разделив успех напротив фанатов парижан.
Messi's reaction on the late winner against Lyonpic.twitter.com/ELWjyyqyXu— Dilax (@LeoPeak10) September 20, 2021
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