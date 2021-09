Лицо без эмоций. Как замененный Месси отреагировал на победный гол Икарди в матче ПСЖ – Лион

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" со счетом 2:1. Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси был заменен в середине второго тайма, вместо него при счете 1:1 вышел Ашраф Хакими.

Напомним, аргентинец был крайне недоволен заменой и даже отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В компенсированное время соотечественник форварда Мауро Икарди забил гол и вырвал для французского гранда победу.

Тем не менее, если вся скамейка "ПСЖ" поднялась и отпраздновала триумф, то Месси отреагировал абсолютно без эмоций, лишь с небольшим интересом посмотрев в сторону ворот соперника. Отметим, что после матча Лео сразу отправился в подтрибунное помещение, не разделив успех напротив фанатов парижан.

Messi's reaction on the late winner against Lyonpic.twitter.com/ELWjyyqyXu