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Лицо без эмоций. Как замененный Месси отреагировал на победный гол Икарди в матче ПСЖ – Лион

Франция
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(1 голосов)

Лео, улыбнись!

Лицо без эмоций. Как замененный Месси отреагировал на победный гол Икарди в матче ПСЖ – Лион

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" со счетом 2:1. Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси был заменен в середине второго тайма, вместо него при счете 1:1 вышел Ашраф Хакими.

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Напомним, аргентинец был крайне недоволен заменой и даже отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В компенсированное время соотечественник форварда Мауро Икарди забил гол и вырвал для французского гранда победу.

Тем не менее, если вся скамейка "ПСЖ" поднялась и отпраздновала триумф, то Месси отреагировал абсолютно без эмоций, лишь с небольшим интересом посмотрев в сторону ворот соперника. Отметим, что после матча Лео сразу отправился в подтрибунное помещение, не разделив успех напротив фанатов парижан.

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В статье: Лионель Месси Лион Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
20.09.2021 в 13:31
Шо пристали к нему, понятное дело что ему похрен на на его пока новую команду и на голы если их забивает не он ..
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