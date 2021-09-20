(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси

В первом тайме игра шла: комбинировал с партнерами, отдавал ключевые передачи, попал в крестовину ударом со штрафного. Но во втором растворился на поле и был заменен. Чему очень сильно возмутился.

Масла в огонь подлил победный гол Мауро Икарди, с которым у Месси недружелюбные отношения. Все это так разгневало Лионеля, что он не только не пожал руку Почеттино во время ухода с поля, но и нахмуренным сидел в подтрибунке, когда другие игроки ПСЖ (среди которых, в частности, Маркиньос и Неймар) благодарили зрителей за поддержку.

???? Les joueurs du @PSG_inside ont longuement célébré la victoire avec les supporters après le match#PSGOL (2-1) #WelcomeBack pic.twitter.com/lAZcTpbfl4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 19, 2021

Что это? Разве не возвышение личных интересов над командными? Возможно, Месси чувствовал в себе силы играть дальше, но именно тренерский ход принес ПСЖ победу. Потому что забил игрок, вышедший на замену. Поэтому тренер поступил правильно.

Не слишком ли много личного Лионель Месси тянет на поле? "Барса" гонялась за Куном Агуэро, потому что он друг Месси. Игровые характеристики футболиста наверняка отодвигались на второй план. Месси злился на руководство, которое отпустило Луиса Суареса, хотя финансовое положение "Барсы" требовало таких ходов. Месси в течение одного из матчей только четыре раза обыгрался с Гризманном, потому что не хотел отдавать ему пасы, злясь на француза из-за слов во время одного из трансферных окон. Таких примеров можно привести еще больше – начиная с вечеринок для избранных в особняке семейства Месси и заканчивая запретом для тренера сборной Аргентины вызывать туда Икарди.

Фото - ПСЖ / автор неизвестен

Гениям нужно содействие в творческом процессе, но гении тоже должны быть профессионалами. Прежде всего – командные интересы и результат, уже потом – личные цели и достижения. Так всегда работал и будет работать нормальный футбольный процесс. И всегда будет критика, когда кто-то считает себя важнее коллектива. В "Барсе" бывали матчи, когда Месси наносил более двадцати ударов по воротам соперника, тогда как все остальные игроки суммарно – два-три удара. Но в ПСЖ аргентинец пока ничего не достиг. И ему следовало бы уважать тренера, который работает здесь дольше, чем Лионель. И стоит уважать болельщиков, которые ходили на матчи еще до того, как сюда приехал Месси.

Глобальные выводы делать слишком рано. Но очертания риска того, что Месси так и останется в истории "игроком одной команды", вырисовываются уже сейчас.