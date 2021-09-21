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Экс-хавбек ПСЖ – о замене Месси: Почеттино хотел пометить свою территорию?
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен высказался о замене форварда Лионеля Месси в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1). Цитирует экс-футболиста RMC Sport.
"Мы видели, что Месси хотел остаться на поле. Почеттино принял решение умом и сердцем. Я нахожу это совершенно неуместным для Маурисио, потому что он никогда не поступал так с другими звездами команды. С тех пор, как он пришел, он всегда оставлял на поле Неймара или Мбаппе, даже когда они играли плохо".
"По статусу и ауре Месси намного превосходит Неймара и Мбаппе. Мы говорим о лучшем футболисте планеты, возможно, всех поколений вместе взятых. Нужно принимать его как лучшего игрока в мире. У него особый статус. Необходимо избегать недопонимания с вашим лучшим игроком, особенно когда он впервые вышел в старте на домашней арене. Серьезная ошибка Почеттино. Он хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так, иначе он просто безумец. События такого ранга могут создать ужасный имидж".
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