Экс-хавбек ПСЖ – о замене Месси: Почеттино хотел пометить свою территорию?

Бывший игрок "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен высказался о замене форварда Лионеля Месси в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1). Цитирует экс-футболиста RMC Sport.

"Мы видели, что Месси хотел остаться на поле. Почеттино принял решение умом и сердцем. Я нахожу это совершенно неуместным для Маурисио, потому что он никогда не поступал так с другими звездами команды. С тех пор, как он пришел, он всегда оставлял на поле Неймара или Мбаппе, даже когда они играли плохо".