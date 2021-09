Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет

Лионель Месси вспылил, когда тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино решил его поменять в середине второго тайма против "Лиона". Даже победный гол, забитый Мауро Икарди на 93-й минуте, не успокоил плеймейкера.

Один из близких друзей Лео в комментарии для L'Equipe признался, что другой реакции не стоило ожидать. Месси ненавидит покидать поле до свистка:

"Он никогда не бывает доволен заменой. Он всегда хочет продолжать играть. Это не поменялось с годами".

Все тренеры, работавшие с Месси в "Барселоне" и сборной Аргентины, подстраивались под эту черту бомбардира. Его меняли аномально редко.

Messi was not happy with Poch's decision to substitute him off. pic.twitter.com/qsXOgWQyIC — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) September 19, 2021

Последний раз Лео уходил с поля из-за слабого выступления 31 марта 2010 года в матче ЛЧ против "Арсенала" (2:2). На такой ход решился Пеп Гвардиола, и после игры мужчины имели долгий разговор. Его следствием стал покер Месси в ответной игре с "Канонирами" - 4:1.

После этого матча аргентинец досрочно покидал поле лишь 24 раза: 13 - из-за травм и еще 11 - когда все в поединке было решено.

Наверное, все помнят спор Месси с Луисом Энрике в 2014 году - Лео тогда отказался уходить с поля в матче против "Эйбара" (3:0), когда до конца игры оставалось минут 15. Тренер не стал раскачивать ситуацию и дал заднюю:

"Я принимаю во внимание чувства игрока и то, что он мне говорит. Никаких проблем".

Thierry Henry has reacted to the drama surrounding Lionel Messi and Mauricio Pochettino following the Paris Saint-Germain manager's decision to substitute the ex-Barcelona player on Sunday. #SLInt



MORE: https://t.co/G1JLYniiC2 pic.twitter.com/YSJMkWekuj — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) September 21, 2021

Впрочем, уже в следующей игре против "Аякса" Энрике вновь снял Месси с игры, но тот уже не протестовал - впереди было ключевое Эль Класико, и всем действительно был необходим отдых.

В минувшем сезоне с Рональдом Куманом Месси меняли всего однажды - на 65-й минуте матча против "Гранады", когда счет на табло уже был 4:0, а сам Лео отметился дублем и вдобавок получил микротравму.

В сборной Аргентины ситуация та же. Издание Perfil писало, что в 2012 Алехандро Сабелья имел разговор с Гвардиолой, в котором Пеп посоветовал тренеру "Альбиселесте" никогда не менять Месси - "даже в тех случаях, когда ему устроят стоячую овацию". Сабелья внял рекомендации и за свою каденцию менял Лео лишь единожды - в матче ЧМ против Нигерии (3:2), когда место Аргентины в плей-офф уже было гарантировано.

С тех пор Месси сыграл от свистка до свистка все матчи сборной Аргентины (47), кроме одного - в игре с чилийцами на Копа Америка-2019 он заработал удаление еще в первом тайме.

Что интересно - когда Лео сам выходит на замену по ходу матчей, то чрезвычайно эффективен и признаков уныния не подает. Гари Невилл недавно заявил, мол, Роналду лучше выходит со скамейки, так вот, он категорически неправ. Вот статистика:

Lol it's good to see @GNev2 getting it wrong. He said Ronaldo is a better substitute than Messi without even knowing the stats. Hilarious pic.twitter.com/8cZ6aMo4pk — ????????-???????????? (@Vintage_LM10) September 13, 2021

В общем, так обстоит дело. Мы не говорим, что это хорошо или плохо - это просто факты. Меняя Лео перед решающим отрезком игры, Почеттино рискует испортить с ним отношения навсегда. Учитывая нескрываемое желание Мбаппе уйти, подверженность травмам Неймара и нестабильность Икарди, это может обернуться большими проблемами для "ПСЖ" - вероятно, не в Лиге 1, где конкурентов даже не видно, но в Лиге чемпионов точно.