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Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет

Франция
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(4 голосов)

Почеттино нарушил правило

Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси вспылил, когда тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино решил его поменять в середине второго тайма против "Лиона". Даже победный гол, забитый Мауро Икарди на 93-й минуте, не успокоил плеймейкера.

Один из близких друзей Лео в комментарии для L'Equipe признался, что другой реакции не стоило ожидать. Месси ненавидит покидать поле до свистка:

"Он никогда не бывает доволен заменой. Он всегда хочет продолжать играть. Это не поменялось с годами".

Все тренеры, работавшие с Месси в "Барселоне" и сборной Аргентины, подстраивались под эту черту бомбардира. Его меняли аномально редко.

Последний раз Лео уходил с поля из-за слабого выступления 31 марта 2010 года в матче ЛЧ против "Арсенала" (2:2). На такой ход решился Пеп Гвардиола, и после игры мужчины имели долгий разговор. Его следствием стал покер Месси в ответной игре с "Канонирами" - 4:1.

После этого матча аргентинец досрочно покидал поле лишь 24 раза: 13 - из-за травм и еще 11 - когда все в поединке было решено.

Наверное, все помнят спор Месси с Луисом Энрике в 2014 году - Лео тогда отказался уходить с поля в матче против "Эйбара" (3:0), когда до конца игры оставалось минут 15. Тренер не стал раскачивать ситуацию и дал заднюю:

"Я принимаю во внимание чувства игрока и то, что он мне говорит. Никаких проблем".

Впрочем, уже в следующей игре против "Аякса" Энрике вновь снял Месси с игры, но тот уже не протестовал - впереди было ключевое Эль Класико, и всем действительно был необходим отдых.

В минувшем сезоне с Рональдом Куманом Месси меняли всего однажды - на 65-й минуте матча против "Гранады", когда счет на табло уже был 4:0, а сам Лео отметился дублем и вдобавок получил микротравму.

В сборной Аргентины ситуация та же. Издание Perfil писало, что в 2012 Алехандро Сабелья имел разговор с Гвардиолой, в котором Пеп посоветовал тренеру "Альбиселесте" никогда не менять Месси - "даже в тех случаях, когда ему устроят стоячую овацию". Сабелья внял рекомендации и за свою каденцию менял Лео лишь единожды - в матче ЧМ против Нигерии (3:2), когда место Аргентины в плей-офф уже было гарантировано.

С тех пор Месси сыграл от свистка до свистка все матчи сборной Аргентины (47), кроме одного - в игре с чилийцами на Копа Америка-2019 он заработал удаление еще в первом тайме.

Что интересно - когда Лео сам выходит на замену по ходу матчей, то чрезвычайно эффективен и признаков уныния не подает. Гари Невилл недавно заявил, мол, Роналду лучше выходит со скамейки, так вот, он категорически неправ. Вот статистика:

В общем, так обстоит дело. Мы не говорим, что это хорошо или плохо - это просто факты. Меняя Лео перед решающим отрезком игры, Почеттино рискует испортить с ним отношения навсегда. Учитывая нескрываемое желание Мбаппе уйти, подверженность травмам Неймара и нестабильность Икарди, это может обернуться большими проблемами для "ПСЖ" - вероятно, не в Лиге 1, где конкурентов даже не видно, но в Лиге чемпионов точно.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Маурисио Почеттино Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (4)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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football_soccer (Украина)
21.09.2021 в 11:56
0:1 по ходу матча и замена игрока атаки это разве не является "явной причиной" ? )))
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ukatan (Харьковская обл.)
21.09.2021 в 11:56
Ну а что мешало Месси внести в контракт пункт: "не заменять меня по ходу матча никогда, ни при каких условиях". И все были бы довольны!
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Ol-g (Одесса)
21.09.2021 в 11:47
Якщо тренери були би важливішими для результатів ігор і доходів клубів за провідних гравців, зарплата тренерів була би більшою, ніж у провідних гравців.
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