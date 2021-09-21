Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси не доиграл поединок 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1).

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда на 76-й минуте по причине ушиба у аргентинца левого колена. Наставник обеспокоен насыщенным расписанием "ПСЖ", поэтому пошел на такой шаг, сняв с игры новичка.

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На утреннее тренировочное занятие Месси прибыл прихрамывая. Весь вторник Лионель провел в процедурной и не занимался с первой командой парижан. Уже завтра, 22 сентября, "ПСЖ" сыграет против коллектива "Мец".