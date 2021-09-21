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L'Equipe: Почеттино заменил Месси из-за травмы

Франция
(1 голосов)

На следующее утро Лео хромал

L'Equipe: Почеттино заменил Месси из-за травмы

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси не доиграл поединок 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1).

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда на 76-й минуте по причине ушиба у аргентинца левого колена. Наставник обеспокоен насыщенным расписанием "ПСЖ", поэтому пошел на такой шаг, сняв с игры новичка.

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На утреннее тренировочное занятие Месси прибыл прихрамывая. Весь вторник Лионель провел в процедурной и не занимался с первой командой парижан. Уже завтра, 22 сентября, "ПСЖ" сыграет против коллектива "Мец".

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (7)
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2021 в 14:42
Вот зря на Почеттино гонят, а у него глаз-алмаз, через все поле увидел у Лео травму и заменил его. А тот еще уходить не хотел, не догадываясь, что у него травма. Забавно.
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Liverpool 333 (Кировоград )
21.09.2021 в 13:14
А Месси думает
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0
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Spokoyno (Київ)
21.09.2021 в 13:04
А це було б цікаво... Стільки шуму, сотні повідомлень в різних ЗМІ... а виявиться що була мікротравма і його здоров'ям вирішили не ризикувати! І смурной Мессі сидів, бо відчував дискомфорт. Хоч варіант "отмазки" теж ніхто не відміняв! Гра не йде, тренер "посмів" мене замінити... та ще стара травма дає про себе знати PS Уявляєте, щоб заміна будь-якого іншого футболіста визвала таку бурну реакцію у світових ЗМІ! Це може означати, хто наразі на "футбольному троні"
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
21.09.2021 в 14:15
А еще ето может означать, что кто-то начинает падение с єтого трона...
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+1
0
football_soccer (Украина)
21.09.2021 в 14:16
для этого и существуют пиарщики в крупных организациях. Как только кто-то что-то не то сказал, не то сделал, пиарщики думают, как из этой ситуации правильно выйти. Очевидно, что внезапная травма это идеальное прикрытие и для поведение Месси, мол, был очень злой , и для Почеттино, мол, я его поменял, не потому что хочу обознать, кто здесь главный, а потому что он не мог играть. Поэтому как бы все понятно, пиарщики трудятся. Почеттино еще на послематчевой прессухе сказал, что он тренер и может менять любого, и ни слова про какие-то травмы.
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+2
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knmua(Киев) (Киев)
21.09.2021 в 12:47
Пошли отмазки
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0
-1
Ol-g (Одесса)
21.09.2021 в 12:20
А ще одне більш широко відоме у більш вузьких колах джерело повідомило ще щось.
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+2
0


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