Почеттино опроверг конфликт с Месси

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что не обиделся на нападающего Лионеля Месси, который выказал явное недовольство решением тренера заменить его в матче 6-го тура чемпионат Франции против "Лиона" (2:1).

"Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее.

Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем", — приводит слова тренера L'Equipe.

Ранее клуб сообщил, что аргентинец получил ушиб в том матче.