Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино опроверг конфликт с Месси
Маурисио заверил, что конфликта не было
Фото: Vbet news / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что не обиделся на нападающего Лионеля Месси, который выказал явное недовольство решением тренера заменить его в матче 6-го тура чемпионат Франции против "Лиона" (2:1).
"Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее.
Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем", — приводит слова тренера L'Equipe.
Ранее клуб сообщил, что аргентинец получил ушиб в том матче.
Популярное сейчас
- Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет
- Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты
- Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса
- Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
Новости по теме
- 13:14 Зарубежные Лицо без эмоций. Как замененный Месси отреагировал на победный гол Икарди в матче ПСЖ – Лион
- 09:41 Зарубежные "Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси
- 07:07 Зарубежные Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО