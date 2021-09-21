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Почеттино опроверг конфликт с Месси

Франция
(1 голосов)

Маурисио заверил, что конфликта не было

Почеттино опроверг конфликт с Месси

Фото: Vbet news / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что не обиделся на нападающего Лионеля Месси, который выказал явное недовольство решением тренера заменить его в матче 6-го тура чемпионат Франции против "Лиона" (2:1).

"Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее.

Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем", — приводит слова тренера L'Equipe.

Ранее клуб сообщил, что аргентинец получил ушиб в том матче.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.09.2021 в 17:17
Може досить про МЕССІю сучасного футболу Я розумію серед футбольних подій нічого цікавіше немає... Кожна згадка сотні переглядів, десятки коментарів. Проте десь там хтось вже плаче "А як же Я?" "Я повернувся! Я забив! А ви всі на мене забили! Чому мене згадують раз на тиждень і там лише пару дописів?!
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