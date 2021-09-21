Челси был готов выложить за Маркиньоса 100 миллионов евро этим летом

"Челси" был готов отдать "ПСЖ" 100 миллионов евро за защитника Маркиньоса, сообщает RMC Sport, ссылаясь на собственные источники в Англии. Ни клуб, ни сам футболист не захотели обсуждать трансфер.

"Челси" хотел усилить центр обороны, план заключался в том, чтобы Маркиньос и Тиаго Силва вновь играли в паре.

Бразильцу очень комфортно в Париже, а активность "ПСЖ" на трансферном рынке только усилила желание 27-летнего футболиста продолжать выступления за французский клуб.

В "ПСЖ" считают Маркиньоса важной частью костяка команды и не хотят расставаться с ним.

Напомним, что Томас Тухель и Маркиньос уже работали вместе в "ПСЖ". Под руководством немецкого специалиста парижане вышли в финал Лиги чемпионов, но проиграли "Баварии" (0:1).