Источник: ПСЖ может пригласить Зидана, если Почеттино уйдёт

Приглашение Зинедина Зидана – резервный план "ПСЖ", если Маурисио Почеттино будет уволен, сообщает El Chiringuito TV. Аргентинский специалист работает с командой с января 2021.

Напомним, Зидан решил покинуть "Реал" в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.

Отметим, что Зинедин родился и вырос в Марселе. Дерби между "ПСЖ" и "Марселем" – одно из важнейших во Франции. Его называют "Ле Классико".

Маурисио Почеттино не смог завоевать с "ПСЖ" чемпионат Франции, но взял Кубок лиги и Кубок Франции, обыграв в финалах "Лион" и "Монако", соответственно.