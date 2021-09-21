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Источник: ПСЖ может пригласить Зидана, если Почеттино уйдёт

Франция
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Француз – претендент номер один

Источник: ПСЖ может пригласить Зидана, если Почеттино уйдёт

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Приглашение Зинедина Зидана – резервный план "ПСЖ", если Маурисио Почеттино будет уволен, сообщает El Chiringuito TV. Аргентинский специалист работает с командой с января 2021.

Напомним, Зидан решил покинуть "Реал" в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.

Отметим, что Зинедин родился и вырос в Марселе. Дерби между "ПСЖ" и "Марселем" – одно из важнейших во Франции. Его называют "Ле Классико".

Маурисио Почеттино не смог завоевать с "ПСЖ" чемпионат Франции, но взял Кубок лиги и Кубок Франции, обыграв в финалах "Лион" и "Монако", соответственно.

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В статье: Зинедин Зидан Лион Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Монако Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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