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Источник: ПСЖ может пригласить Зидана, если Почеттино уйдёт
Француз – претендент номер один
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Приглашение Зинедина Зидана – резервный план "ПСЖ", если Маурисио Почеттино будет уволен, сообщает El Chiringuito TV. Аргентинский специалист работает с командой с января 2021.
Напомним, Зидан решил покинуть "Реал" в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.
Отметим, что Зинедин родился и вырос в Марселе. Дерби между "ПСЖ" и "Марселем" – одно из важнейших во Франции. Его называют "Ле Классико".
Маурисио Почеттино не смог завоевать с "ПСЖ" чемпионат Франции, но взял Кубок лиги и Кубок Франции, обыграв в финалах "Лион" и "Монако", соответственно.
????¡EXCLUSINDA!????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2021
????️"ZIDANE es el PLAN B del PSG a Pochettino" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/NhQQP7X8o8
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