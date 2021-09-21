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Принц Камбоджи хочет купить Сент-Этьен

Франция
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Желает вернуть былое величие

Принц Камбоджи хочет купить Сент-Этьен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Принц Камбоджи Нородом Равичак рассказал в эфире Международного французского радио (RFI) о желании приобрести "Сент-Этьен". "Моя цель сейчас – позаботиться о "Сент-Этьене"", – приводит его слова Get football news france.

"Это правда, что я официально выдвинул себя кандидатом на приобретение "Сент-Этьена".

Я увлечен футболом и вырос с энтузиазмом к французской лиге и, конечно же, к сборной Франции. Вот почему у меня всегда была особая привязанность к "Сент-Этьену", который входит в число самых крупных клубов страны. Благодаря различным деловым связям я смог познакомиться с людьми из мира футбола, одно привело к другому, и несколько месяцев назад я узнал о проекте по продаже клуба.

Моя цель сейчас – позаботиться о "Сент-Этьене" и о тех, кто работает над тем, чтобы клуб мог вернуться на свои законные позиции во французском и европейском футболе. Я всегда мечтал купить футбольный клуб, возможность представилась в виде клуба, который мне дорог. Поэтому я решил сделать все, чтобы его приобрести.

Я приглашаю некоторых надежных [финансовых] партнеров, которых я раскрою, когда придет время. Я приезжаю не по экономическим причинам. Я хочу инвестировать в долгосрочную перспективу и заботиться о "Сент-Этьене". Если мы придем к соглашению, я принесу достаточно ресурсов для достижения этих амбиций и позволю клубу вновь открыть свое великолепие.

Помимо этого, я хотел бы продвигать французский футбол и Лигу 1 в Азии, выдвигая на первый план "Сент-Этьен". В частности, развивая академии – сильные стороны "Сент-Этьена" – в Камбодже и других азиатских странах. Тем самым мы также внесем свой вклад в продвижение Сент-Этьена как города и региона за рубежом. Мои амбиции с "Сент-Этьеном" – национальные и международные. Надеюсь, предложение скоро будет сделано", – сказал принц.

Напомним, что "Сент-Этьен", не смотря на не очень успешные последние годы, является рекордсменом по победам в национальном первенстве (10). Клуб также играл в финале Кубка чемпионов в 1976 году.

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В статье: Сент-Этьен
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
21.09.2021 в 23:42
Фігня якась. Я б ще зрозумів, якби хтось з Катару чи ОАЕ захотів купити клуб. Сент-Етьєн - клуб з історією, а цей пасажир може його угробити повністю.
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Ol-g (Одесса)
21.09.2021 в 23:25
Бабла он хочет.
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