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Мама Роналду о вручении Золотого мяча в 2017 году: Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно

Франция
(1 голосов)

Семья Роналду не подбирает выражений

Мама Роналду о вручении Золотого мяча в 2017 году: Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Долореш Авейру, мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказала о реакции ее внука Криштиану Роналду-младшего на Лионеля Месси во время церемонии вручения "Золотого мяча" в 2017 году, сообщает Tuttosport.

"Я была с Криштианинью и сказала: "Смотри, это Месси". Тогда он ответил мне: "Это не Месси, этот человек слишком маленький".

Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно", – сказала Долореш в подкасте Leão’s ADN.

Напомним, что в 2017-м году обладателем Золотого мяча стал Роналду. Тогда он с "Реалом" выиграл второй подряд финал Лиги чемпионов, а также первую со времён Моуриньо Ла Лигу.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Долореш Авейру
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Источник:
tuttosport.com

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
22.09.2021 в 19:52
Ну нехай дитина не розуміє. Але матуся... В її віці сміятися над зростом людини? Серйозно?
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+2
0
Noiro (Харьков)
22.09.2021 в 19:50
Действительно смешно, что у человека, который ниже твоего внука, больше золотых мячей, чем у твоего сына)
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+1
0


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