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Мама Роналду о вручении Золотого мяча в 2017 году: Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно
Семья Роналду не подбирает выражений
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Долореш Авейру, мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказала о реакции ее внука Криштиану Роналду-младшего на Лионеля Месси во время церемонии вручения "Золотого мяча" в 2017 году, сообщает Tuttosport.
"Я была с Криштианинью и сказала: "Смотри, это Месси". Тогда он ответил мне: "Это не Месси, этот человек слишком маленький".
Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно", – сказала Долореш в подкасте Leão’s ADN.
Напомним, что в 2017-м году обладателем Золотого мяча стал Роналду. Тогда он с "Реалом" выиграл второй подряд финал Лиги чемпионов, а также первую со времён Моуриньо Ла Лигу.
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