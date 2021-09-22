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Лига 1. Долгожданные победы Ренна и Монако, Лилль прервал полосу неудач

Франция
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Мидвик в Лиге 1

Лига 1. Долгожданные победы Ренна и Монако, Лилль прервал полосу неудач

Фото: Monaco

Новина українською

Лига 1, 7-й тур

"Ренн" – "Клермон" 6:0

Голы: Мартин (32), Терье (36), Сулемана (55, 57), Лаборд (64), Тэ (77)

"Монако" – "Сент-Этьен" 3:1

Голы: (Фолланд, 27), Бен Йеддер (62, пен, 86) – Буанга (41)

"Лилль" – "Реймс" 2:1

Голы: Дэвид (31), Андре (43) – Флип (74, пен)

"Монпелье" – "Бордо" 3:3

Голы: Жермен (11, 50), Молле (71) – Хван Ый Джо (18), Онана (29), Калу (85)

"Нант" – "Брест" 3:1

Голы: Блас (27), Чиривелья (55), Брасье (58, автогол) – Ле Дуарон (67)

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