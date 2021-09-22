Франция
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Лига 1. Долгожданные победы Ренна и Монако, Лилль прервал полосу неудач
Мидвик в Лиге 1
Фото: Monaco
Лига 1, 7-й тур
"Ренн" – "Клермон" 6:0
Голы: Мартин (32), Терье (36), Сулемана (55, 57), Лаборд (64), Тэ (77)
"Монако" – "Сент-Этьен" 3:1
Голы: (Фолланд, 27), Бен Йеддер (62, пен, 86) – Буанга (41)
"Лилль" – "Реймс" 2:1
Голы: Дэвид (31), Андре (43) – Флип (74, пен)
"Монпелье" – "Бордо" 3:3
Голы: Жермен (11, 50), Молле (71) – Хван Ый Джо (18), Онана (29), Калу (85)
"Нант" – "Брест" 3:1
Голы: Блас (27), Чиривелья (55), Брасье (58, автогол) – Ле Дуарон (67)
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