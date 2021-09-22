Лига 1. Хакими украл победу в Метце, первое поражение Ниццы, новички тащат Лион

ПСЖ продолжает штамповать победы в Лиге 1, то на голом классе, то на нервах и характере (?). В последних двух турах акцент сместился на второе. На выходных три очка в игре с “Лионом” вырвал Мауро Икарди голом на 93-й минуте, а сегодня же главным героем стал Ашраф Хакими, отложив празднование ещё на два оборота минутной стрелки.

Хотя потенциальных проблем ничего не предвещало. “Метц” шёл на последней строчке в таблице, ни разу не выиграв за 6 туров. Команда Почеттино же выиграла все без исключения игры.

Можно было бы списать всё на отсутствие мотивации и реальной конкуренции для суперклуба в Лиге 1, но нет – сегодня “Метц” подготовил здоровский план и действительно здорово защищался против медлительного Парижа. И сумел остаться в игре, даже пропустив первый от Хакими уже на пятой минуте – Юдоль героически выбил мяч с ленточки после удара Мбаппе, но на добивание от марокканца уже не успел.

Казалось бы, игра сделана. Но “Метц” продолжал низко сидеть в ожидании редкого шанса. И дождался его к концу тайма. Бубакар Куяте забил после навеса с углового, а Навас не выручил на радость Доннарумме и его токсичному окружению.

У Парижа был целый тайм на исправление ситуации, но они так и не сумели подобрать подходящие ключики к воротам Укиджи, надёжно охраняемой всеми полевыми игроками. Хозяевам начало не хватать сил в концовке, и они перешли на грубые фолы, когда Париж изредка вырывался на оперативное пространство. Фолы приносили предупреждения, а Дилан Бронн и вовсе поймал их в количестве двух штук и ушёл с поля в начале компенсированного времени.

И тут-то ПСЖ додавил. Неймар классно подключил Хакими по правому краю, а тот показал плоды работы с Антонио Конте – сместился в центр и положил в дальний угол с левой ноги. Простите, Александер-Арнольд и Рис Джеймс, но лучший правый атакующий вингбек в мире на сегодня – это Ашраф.

"Метц" – "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Куяте (39) – Хакими (5, 90+5)

"Метц": Укиджа – Юдоль, Куяте, Бронн, Сантонз – Яде (Ниакате, 67), Пажо, Маига, Сарр, Гуйе (Булая, 67) – Ньян (Де Превиль, 67)

ПСЖ: Навас – Мендеш (Дракслер, 81), Кимпембе, Маркиньс, Хакими – Вейналдум (Ди Мария, 65), Данилу, Рафинья (Эррера, 65) – Неймар – Мбаппе, Икарди

Удаление: Бронн (90+1)

В Метце сенсации так и не произошло, зато она приключилась в Лорьяне. Одноименная команда остановила забег “Ниццы”, которая под руководством тренера-чемпиона Кристофа Галтье не на шутку разыгралась на старте кампании и до этого тура поражений ещё не имела.

“Красно-чёрные” повели в середине первой половины – Томас Монкондюи забил с единственного удара в створ за матч от хозяев. Но и у “Ниццы” аналогичный показатель за всю игру, хотя они уступали большую её часть, а на 25 последних минут и вовсе остались в большинстве. Иронично, что все свои лучшие моменты гости создали ещё в равным составах, но Гуири дважды смазал, как и Делор, проверивший своим ударом из вратарской штангу Вальтера Бенитеса. “Лорьян” дотерпел и взял три очка, опередив “Ниццу” в таблице.

"Лорьян" – "Ницца" 1:0

Гол: Монкондюи (23)

“Лион” выглядит всё оптимистичнее в последние недели. После провального старта сезона “ткачи” обыграли “Страсбур” (3:1) и “Рейджерс” (0:2) в ЛЕ, а также здорово смотрелись с ПСЖ (2:1), хоть и проиграли. Сегодня же был повержен “Труа”, несмотря на провальный первый тайм.

Ксавье Шавалерен вывел новичков Лиги 1 вперёд аккурат перед перерывом, но после него на поле была только одна команда. Радует, что у “Лиона” потихоньку стали проявлять себя летние новички, и Пакета больше не вынужден в одиночку тянуть коллектив за собой. Лукас снова забил, но сделал это в самой концовке. А до того “ткачи” уже вели в счёте – Джердан Шакири и Эмерсон забили по дебютному голу в Лиге 1.

"Лион" – "Труа" 3:1

Голы: Шакири (48), Эмерсон (72), Пакета (87) – Шавалерен (45)

“Ланс” тоже впервые проиграл. Дерзкий коллектив Франка Эса не справился с удалением Кевин Дансо в начале второго тайма, пропустил от Людовика Ажорка (третий гол 196-сантиметрового гиганта в сезоне) и по итогу уступил. Поражение обидное, но вовсе не показательное. “Ланс” даже в меньшинстве смотрелся сильно и насоздавал массу моментов как минимум для ничьей.

"Ланс" – "Страсбур" 0:1

Гол: Ажорк (67)

А вот самый неожиданный матч приключился в “Анже”. К ним пожаловал сумасшедший “Марсель” под предводительством Хорхе Сампаоли, команды которого и не слыхали о балансе и всегда играют с огромным перекосом в атаку. В этом смысле “провансальцам” нет аналогов в Европе даже среди топов, за исключением разве что “Баварии”.

Но “Анже” всё это бурлящее атакующее начало “Марселя” спокойненько приспал. На “Стад Жан Буин” сегодня царил мир и покой, соперники по разу пробили в плоскость ворот друг друга, и закончили без голов – даже в графе ожидаемых голов на двоих единицу выбить не удалось. Настолько пацифистским получился матч.

"Анже" – "Марсель" 0:0