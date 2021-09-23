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И снова гол на последних секундах. Мец - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Мец - ПСЖ, чемпионат Франции, 22 сентября 2021
фото - twitter.com/PSG_inside
Вашему вниманию видео обзор матча 7-го тура французской Лиги 1, в котором Мец принимал ПСЖ. Хозяева смогли закрыть главных звезд соперника, но у парижан так много лидеров, что в трудную минуту выстрелить может любой. На этот раз тем, кто повел партнеров за собой, стал Ашраф Хакими - марокканец оформил дубль, при этом второй гол случился на 90 + 4-й минуте.
Французская Лига 1. Седьмой тур
Мец - Пари Сен-Жермен 1:2
Голы: Куяте 39 - Хакими 5, 90+4
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23.09.2021 в 11:50
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