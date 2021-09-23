И снова гол на последних секундах. Мец - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 7-го тура французской Лиги 1, в котором Мец принимал ПСЖ. Хозяева смогли закрыть главных звезд соперника, но у парижан так много лидеров, что в трудную минуту выстрелить может любой. На этот раз тем, кто повел партнеров за собой, стал Ашраф Хакими - марокканец оформил дубль, при этом второй гол случился на 90 + 4-й минуте.

Французская Лига 1. Седьмой тур

Мец - Пари Сен-Жермен 1:2

Голы: Куяте 39 - Хакими 5, 90+4