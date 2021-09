Тренер Метца: У Мбаппе должно быть другое поведение. Скромность пошла бы ему на пользу

Главный тренер "Метца" Фредерик Антонетти после поединка Лиги 1 с "Пари Сен-Жермен" (1:2) высказался о поведении форварда парижан Килиана Мбаппе, который под занавес встречи спровоцировал небольшую потасовку.

После победного гола Хакими на 95-й минуте Мбаппе подбежал к голкиперу "Метца" Александру Укидже, крикнул ему несколько не самых лицеприятных слов и отправился праздновать забитый мяч Ашрафа. Вратарь побежал вслед за Килианом, но Неймар его оттолкнул. Укидже завалился на газон, после чего арбитр показал ему и бразильцу "горчичники".

This is my new favourite video. The shithousery from Kylian. The team celebrating the winning goal together. And Neymar defending Mbappe. pic.twitter.com/VWZZm3VLyE