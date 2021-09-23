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Тренер Метца: У Мбаппе должно быть другое поведение. Скромность пошла бы ему на пользу
Что не так?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Метца" Фредерик Антонетти после поединка Лиги 1 с "Пари Сен-Жермен" (1:2) высказался о поведении форварда парижан Килиана Мбаппе, который под занавес встречи спровоцировал небольшую потасовку.
После победного гола Хакими на 95-й минуте Мбаппе подбежал к голкиперу "Метца" Александру Укидже, крикнул ему несколько не самых лицеприятных слов и отправился праздновать забитый мяч Ашрафа. Вратарь побежал вслед за Килианом, но Неймар его оттолкнул. Укидже завалился на газон, после чего арбитр показал ему и бразильцу "горчичники".
"Мбаппе? Я люблю этого игрока, но у него должно быть другое поведение, если он хочет, чтобы его любили. Скромность пошла бы ему на пользу".
This is my new favourite video. The shithousery from Kylian. The team celebrating the winning goal together. And Neymar defending Mbappe. pic.twitter.com/VWZZm3VLyE— Em (@psgemz) September 22, 2021
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