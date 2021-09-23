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Тренер Метца: У Мбаппе должно быть другое поведение. Скромность пошла бы ему на пользу

Франция
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Тренер Метца: У Мбаппе должно быть другое поведение. Скромность пошла бы ему на пользу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Метца" Фредерик Антонетти после поединка Лиги 1 с "Пари Сен-Жермен" (1:2) высказался о поведении форварда парижан Килиана Мбаппе, который под занавес встречи спровоцировал небольшую потасовку.

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После победного гола Хакими на 95-й минуте Мбаппе подбежал к голкиперу "Метца" Александру Укидже, крикнул ему несколько не самых лицеприятных слов и отправился праздновать забитый мяч Ашрафа. Вратарь побежал вслед за Килианом, но Неймар его оттолкнул. Укидже завалился на газон, после чего арбитр показал ему и бразильцу "горчичники".

"Мбаппе? Я люблю этого игрока, но у него должно быть другое поведение, если он хочет, чтобы его любили. Скромность пошла бы ему на пользу".

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В статье: Неймар Фредерик Антонетти "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Мец
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
23.09.2021 в 10:13
шоооо?!!!! а ну на коліна!!!
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