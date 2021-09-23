Болельщики Марселя и Анже устроили большую драку прямо на поле после матча Лиги 1

После финального свистка матча 7-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Марселем" произошла массовая драка болельщиков – об этом сообщает RMC Sport.

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Фанаты "провансальцев" прорвались на газон и побежали к болельщикам "Анже". Поклонники команд устроили солидную потасовку, в рамках которой даже было повреждено оборудование арены.

Les Marseillais viennent en découdre avec les Angevins #SCOOM pic.twitter.com/JpsfjTVTkf — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021

Scène moins sympathique. Débordements dans le parcage de l’OM #SCOOM pic.twitter.com/97PtoSSZDm — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021

Это уже не первый скандал с участием болельщиков "Марселя" в текущем сезоне Лиги 1. Ранее, на матче 3-го тура против "Ниццы", болельщики хозяев выбежали на поле и подрались с футболистами. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в хавбека "Марселя" Димитри Пайета.