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Болельщики Марселя и Анже устроили большую драку прямо на поле после матча Лиги 1
Французы зачастили
Matt Margueritte
После финального свистка матча 7-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Марселем" произошла массовая драка болельщиков – об этом сообщает RMC Sport.
Фанаты "провансальцев" прорвались на газон и побежали к болельщикам "Анже". Поклонники команд устроили солидную потасовку, в рамках которой даже было повреждено оборудование арены.
Les Marseillais viennent en découdre avec les Angevins #SCOOM pic.twitter.com/JpsfjTVTkf— Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021
Scène moins sympathique. Débordements dans le parcage de l’OM #SCOOM pic.twitter.com/97PtoSSZDm— Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021
Это уже не первый скандал с участием болельщиков "Марселя" в текущем сезоне Лиги 1. Ранее, на матче 3-го тура против "Ниццы", болельщики хозяев выбежали на поле и подрались с футболистами. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в хавбека "Марселя" Димитри Пайета.
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