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Болельщики Марселя и Анже устроили большую драку прямо на поле после матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Французы зачастили

Болельщики Марселя и Анже устроили большую драку прямо на поле после матча Лиги 1

Matt Margueritte

Новина українською

После финального свистка матча 7-го тура чемпионата Франции между "Анже" и "Марселем" произошла массовая драка болельщиков – об этом сообщает RMC Sport.

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Фанаты "провансальцев" прорвались на газон и побежали к болельщикам "Анже". Поклонники команд устроили солидную потасовку, в рамках которой даже было повреждено оборудование арены.

Это уже не первый скандал с участием болельщиков "Марселя" в текущем сезоне Лиги 1. Ранее, на матче 3-го тура против "Ниццы", болельщики хозяев выбежали на поле и подрались с футболистами. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в хавбека "Марселя" Димитри Пайета.

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В статье: Лига 1 Марсель Чемпионат Франции Анже Олимпик (Марсель)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
23.09.2021 в 11:48
Якщо не помиляюсь це вже 3тя бійка за сезон і всі вони були за участю Марселя які були виїздними. Ніцца, Ланс, Анже.....Карають завжди господарів але здається не тих карають.
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