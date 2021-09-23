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Это'О: Пари Сен-Жермен – прекрасное место для таких великих игроков, как Месси и Рамос
Самуэль на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок каталонской "Барселоны" Самуэль Это'О поделился своим мнением о французском "Пари Сен-Жермен". Цитирует камерунца издание AS.
"Команда, которую собрали Нассер Аль-Хелаифи и его помощники, очень впечатляет. Надеюсь, этот коллектив выиграет все, что захочет. Как и многие, я не ожидал, что Месси переедет из Каталонии в Париж. Мало кто мог представить, что Лео сделает это. Мир настолько непредсказуем, что может произойти что угодно. Особенно, когда речь идет о контрактах".
"Рамос и Месси – великие футболисты, иметь их в своем составе – настоящая честь для "ПСЖ". Столица Франции – один из лучших городов мира, а "ПСЖ" – прекрасное место для них. Они привыкли играть в условиях огромного давления".
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