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Это'О: Пари Сен-Жермен – прекрасное место для таких великих игроков, как Месси и Рамос

Франция
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Самуэль на связи

Это'О: Пари Сен-Жермен – прекрасное место для таких великих игроков, как Месси и Рамос

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший игрок каталонской "Барселоны" Самуэль Это'О поделился своим мнением о французском "Пари Сен-Жермен". Цитирует камерунца издание AS.

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"Команда, которую собрали Нассер Аль-Хелаифи и его помощники, очень впечатляет. Надеюсь, этот коллектив выиграет все, что захочет. Как и многие, я не ожидал, что Месси переедет из Каталонии в Париж. Мало кто мог представить, что Лео сделает это. Мир настолько непредсказуем, что может произойти что угодно. Особенно, когда речь идет о контрактах".

"Рамос и Месси – великие футболисты, иметь их в своем составе – настоящая честь для "ПСЖ". Столица Франции – один из лучших городов мира, а "ПСЖ" – прекрасное место для них. Они привыкли играть в условиях огромного давления".

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Самуэль Это’О Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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