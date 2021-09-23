Бывший игрок каталонской "Барселоны" Самуэль Это'О поделился своим мнением о французском "Пари Сен-Жермен". Цитирует камерунца издание AS.

"Команда, которую собрали Нассер Аль-Хелаифи и его помощники, очень впечатляет. Надеюсь, этот коллектив выиграет все, что захочет. Как и многие, я не ожидал, что Месси переедет из Каталонии в Париж. Мало кто мог представить, что Лео сделает это. Мир настолько непредсказуем, что может произойти что угодно. Особенно, когда речь идет о контрактах".