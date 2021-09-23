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Пакета из Лиона дали желтую за попытку сделать финт радуга. Возмутился даже Неймар

Франция
(2 голосов)

Стали наказывать за финты

Пакета из Лиона дали желтую за попытку сделать финт радуга. Возмутился даже Неймар

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В концовке матча 7-го тура Лиги 1 против "Труа" (3:1) 24-летний Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт "радуга". Главный арбитр показала ему желтую карточку.

Формулировка следующая: "Неуважение к сопернику".

"Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. "Радуга" – это способ (обыграть соперника), и неважно, где она была исполнена и на какой минуте.

Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется", – написал Неймар в инстаграме.

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В статье: Неймар Лион Труа (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж) Лукас Пакета
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Комментарии (4)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.09.2021 в 19:58
Нашим дерев'яним футболерал це не загрожує...
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.09.2021 в 19:52
Для тех, кто смотрит футбол с вертолета. Это не про "радугу", но чтоб понимали, что такое неуважение к сопернику: если атакующий игрок обыграл вратаря и в пустые ворота захочет для издёвки забить мяч , катящийся в ворота вместо ноги, а в падение головой для эффекта, или, тем более, закатить его ж.опой, то гол не засчитывается , а игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение и неуважение к сопернику.
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0
-2
Болельщик39 (Харьков)
23.09.2021 в 19:36
Давайте запретим ещё удары через себя, эластико, финт Зидала и, главное, прокатывать сопернику между ног - это уж точно неуважение, особенно если он африканец. А усадил соперника финтом на пятую точку, публика засмеялась - однозначно красную за публичное унижение человеческого достоинства.
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+3
-2
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SeventyFour (Phoenix)
23.09.2021 в 19:21
Ну у них и фамилии… Подумал что Это пакет из Walmart
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0
-3


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