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Пакета из Лиона дали желтую за попытку сделать финт радуга. Возмутился даже Неймар
Стали наказывать за финты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В концовке матча 7-го тура Лиги 1 против "Труа" (3:1) 24-летний Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт "радуга". Главный арбитр показала ему желтую карточку.
Формулировка следующая: "Неуважение к сопернику".
"Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. "Радуга" – это способ (обыграть соперника), и неважно, где она была исполнена и на какой минуте.
Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется", – написал Неймар в инстаграме.
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