Пакета из Лиона дали желтую за попытку сделать финт радуга. Возмутился даже Неймар

В концовке матча 7-го тура Лиги 1 против "Труа" (3:1) 24-летний Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт "радуга". Главный арбитр показала ему желтую карточку.

Формулировка следующая: "Неуважение к сопернику".

"Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. "Радуга" – это способ (обыграть соперника), и неважно, где она была исполнена и на какой минуте.

Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется", – написал Неймар в инстаграме.