  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жерсон Родригес: У Труа интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерсон Родригес: У Труа интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб

Франция
(1 голосов)

Форвард рассказал почему выбрал клуб из Лиги 1

Жерсон Родригес: У Труа интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб

Фото - ФК Труа / estac.fr

Новина українською

Вингер французского "Труа" Жерсон Родригес прокомментировал свой переход из киевского "Динамо" на правах аренды.

"Очень рад быть здесь. Команда приняла меня хорошо. Должен продолжать забивать и помогать побеждать. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков.

У "Труа" очень интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб. Самое важное – поддержка фанатов и выступления команды. Люблю играть в атаке, но нет любимой позиции. Лига 1 – в топ-4 лучших лиг, здесь есть отличные футболисты.

Главное – сохранить прописку в Лиге 1. Было очень приятно пообщаться с тренером и понять его видение. Он знает, как беседовать с футболистами", – рассказал Родригес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Труа"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...