Жерсон Родригес: У Труа интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб

Вингер французского "Труа" Жерсон Родригес прокомментировал свой переход из киевского "Динамо" на правах аренды.

"Очень рад быть здесь. Команда приняла меня хорошо. Должен продолжать забивать и помогать побеждать. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков.

У "Труа" очень интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб. Самое важное – поддержка фанатов и выступления команды. Люблю играть в атаке, но нет любимой позиции. Лига 1 – в топ-4 лучших лиг, здесь есть отличные футболисты.

Главное – сохранить прописку в Лиге 1. Было очень приятно пообщаться с тренером и понять его видение. Он знает, как беседовать с футболистами", – рассказал Родригес.