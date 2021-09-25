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Жерсон Родригес: У Труа интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб
Форвард рассказал почему выбрал клуб из Лиги 1
Фото - ФК Труа / estac.fr
Вингер французского "Труа" Жерсон Родригес прокомментировал свой переход из киевского "Динамо" на правах аренды.
"Очень рад быть здесь. Команда приняла меня хорошо. Должен продолжать забивать и помогать побеждать. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков.
У "Труа" очень интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб. Самое важное – поддержка фанатов и выступления команды. Люблю играть в атаке, но нет любимой позиции. Лига 1 – в топ-4 лучших лиг, здесь есть отличные футболисты.
Главное – сохранить прописку в Лиге 1. Было очень приятно пообщаться с тренером и понять его видение. Он знает, как беседовать с футболистами", – рассказал Родригес.
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