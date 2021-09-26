"Мне он так не пасует". Мбаппе высказал недовольство в сторону Неймара

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе очень недоволен действиями его партнера в линии нападения Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье".

После замены французский форвард пожаловался полузащитнику Идриссе Гуйе на действия бразильца на поле.

"А мне он так не пасует", – сказал Мбаппе после голевой передачи Неймара на полузащитника Юлиана Дракслера на 89-й минуте.

Стало известно, что отношения на поле между двумя нападающими ухудшились после перехода в "ПСЖ" форварда Лионеля Месси.