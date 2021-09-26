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Бывший французский полузащитник Арсенала и Манчестер Сити Самир Насри завершил карьеру
В 34 года
Goal
Бывший игрок "Манчестер Сити", "Арсенала", "Севильи", "Вест Хэма" и Национальной сборной Франции Самир Насри объявил о завершении карьеры футболиста.
34-летний хавбек отмечает, что допинговый скандал повлиял на его решение:
"Этот эпизод сильно оскорбил меня и изменил мои отношения с футболом. Я считаю, что это более чем несправедливо, потому что я не принимал ни одного допингового продукта. Это был просто укол с витаминами, потому что я заболел", - сказал Насри.
Напомним, что в 2018-м году Самира дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, правда впоследствии уменьшили наказание до одного года. Он еще тогда хотел завершить карьеру, однако сыграл еще пол сезона за "Вест Хэм", а также год в составе "Андерлехта". С прошлого лета Насри находится без клуба.
Отметим, что в активе француза четыре трофея. Вместе с "Манчестер Сити" он дважды выигрывал чемпионство, а также по одному разу побеждал в Суперкубке Англии и Кубке Лиги. Еще Насри в 2010-м был признан игроком года во Франции.
В его активе 73 гола и 93 ассиста в 522 матчах на клубном уровне, а также 10 результативных действий (5+5) в составе сборной Франции за 41 поединок.
На данный момент он работает экспертом на телеканале Canal +.
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