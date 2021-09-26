Франция
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Лига 1. Ренн упустил победу над Бордо, Анже остался в топ-4
Матчдей номер восемь
Фото: Faisal HQ
Лига 1, восьмой тур
Бордо – Ренн 1:1
Голы: Мешер (88) – Лаборд (56)
Реймс – Нант 3:1
Голы: Фокет (51), Экитике (72, 78) – Симон (62)
Брест – Метц 1:2
Голы: Февр (68, пен) – Де Превиль (26), Сантонз (74)
Труа – Анже 2:1
Голы: Балде (22) – Мангани (65, пен)
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