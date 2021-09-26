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Лига 1. Ренн упустил победу над Бордо, Анже остался в топ-4

Франция
(1 голосов)

Матчдей номер восемь

Лига 1. Ренн упустил победу над Бордо, Анже остался в топ-4

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, восьмой тур

Бордо – Ренн 1:1

Голы: Мешер (88) – Лаборд (56)

Реймс – Нант 3:1

Голы: Фокет (51), Экитике (72, 78) – Симон (62)

Брест – Метц 1:2

Голы: Февр (68, пен) – Де Превиль (26), Сантонз (74)

Труа – Анже 2:1

Голы: Балде (22) – Мангани (65, пен)

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