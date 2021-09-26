Франция
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Лига 1. Монако выстрадал победу в Клермоне
Натужные три очка от коллектива Нико Ковача
Фото: RMC Sport
Лига 1, 8-й тур
Клермон – Монако 1:3
Голы: Байо 7 – Бен Йеддер 25, Фолланд 48, Диоп (90+1)
Клермон: Десма – Нсимба, Ожье, Унтонджи, Зедадка – Самед (Иглесиас, 66), Гастье – Рашани, Бертомье (Хауи, 66), Доссу (Хэмел, 83) – Байо
Монако: Нюбель – Энрике, Павлович, Марипан, Сидибе – Фофана (Матазо, 38), Тчуамени – Головин (Диоп, 46), Фолланд (Агилар, 88), Желсон (Боаду, 69) – Бен Йеддер (Бадиашиле, 87)
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