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Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба

Франция
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Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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В начале месяца, после трансфера в мадридский "Реал", французский полузащитник Эдуардо Камавинга заявил, что подарит по футболке всем 166 сотрудникам "Ренна". Как сообщает RMC Sport и Madrid Xtra, в конце сентября Камавинга передал в свой бывший клуб обещанные джерси. Персонал "Ренна" уже успел засветиться с обновками перед объективами фотокамер.

Напомним, Эдуардо перешел в "Реал" всего за 30 миллионов евро (без учета бонусов).

За испанский гранд футболист уже провел 4 матча в Ла Лиге и 1 поединок в Лиге чемпионов. В Примере он успел отдать результативную передачу, а в главном клубном европейском турнире отличиться голом.

Читайте такжеКамавинга: Когда узнал, что Реал хочет меня подписать, я ни секунды не сомневался

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Эдуарду Камавинга
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Источник:
RMC Sport

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