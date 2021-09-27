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Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба
В знак благодарности
Getty Images / Global Images Ukraine
В начале месяца, после трансфера в мадридский "Реал", французский полузащитник Эдуардо Камавинга заявил, что подарит по футболке всем 166 сотрудникам "Ренна". Как сообщает RMC Sport и Madrid Xtra, в конце сентября Камавинга передал в свой бывший клуб обещанные джерси. Персонал "Ренна" уже успел засветиться с обновками перед объективами фотокамер.
¡CUMPLIÓ SU PALABRA!????????????— FAN10 (@SoyFan10) September 26, 2021
Eduardo Camavinga prometió regalarles su jersey del Real Madrid a los miembros del Staff del Stade Rennais, el día de hoy fueron entregadas todas las camisetas del mediocampista francés.
¡GESTO DE GIGANTE!???????? pic.twitter.com/cLI3wEn49U
Напомним, Эдуардо перешел в "Реал" всего за 30 миллионов евро (без учета бонусов).
За испанский гранд футболист уже провел 4 матча в Ла Лиге и 1 поединок в Лиге чемпионов. В Примере он успел отдать результативную передачу, а в главном клубном европейском турнире отличиться голом.
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