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Доннарумма готов конкурировать с Навасом за место в основном составе
Итальянский вратарь не намерен опускать руки
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма не планирует уходить из "ПСЖ", вопреки появившимся слухам. Итальянский вратарь удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом в стартовом составе.
Но, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Доннарумма готов конкурировать с Навасом. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский вратарь выйдет в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Доннарумма перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в межсезонье.
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