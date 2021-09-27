Доннарумма готов конкурировать с Навасом за место в основном составе

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма не планирует уходить из "ПСЖ", вопреки появившимся слухам. Итальянский вратарь удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом в стартовом составе.

Но, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Доннарумма готов конкурировать с Навасом. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский вратарь выйдет в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Доннарумма перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в межсезонье.