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Доннарумма готов конкурировать с Навасом за место в основном составе

Франция
(1 голосов)

Итальянский вратарь не намерен опускать руки

Доннарумма готов конкурировать с Навасом за место в основном составе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма не планирует уходить из "ПСЖ", вопреки появившимся слухам. Итальянский вратарь удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом в стартовом составе.

Но, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Доннарумма готов конкурировать с Навасом. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский вратарь выйдет в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Доннарумма перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в межсезонье.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Footballer16
27.09.2021 в 17:02
Из Ювентуса другой Джанлуиджи переходил.
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