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Источник подтвердил: Доннарумма счастлив в ПСЖ и уважает Наваса
Несмотря на слухи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере опроверг информацию, что Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ" несчастлив в команде. Он уважает Наваса и знал, что придется бороться за место в составе.
Donnarumma is understood to be “happy” in Paris despite rumours. He expected to have competition with Navas and he’s respecting Keylor - but he knows that PSG is banking on him for the future. ???????????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2021
“Donnarumma will be PSG starter GK, no doubt” - Raiola said one week ago.
Итальянский журналист сообщил, что молодой вратарь знает, что "ПСЖ" рассчитывает на него в будущем.
Неделю назад Райола также сказал: "Доннарумма станет основным в "ПСЖ" – без сомнений".
Напомним, что ранее появилась информация, что Доннарумму не устраивает его положение в "ПСЖ". Якобы он ожидал борьбу за место в составе, но не думал, что будет настолько сложно.
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