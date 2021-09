Источник подтвердил: Доннарумма счастлив в ПСЖ и уважает Наваса

Фабрицио Романо в своём твиттере опроверг информацию, что Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ" несчастлив в команде. Он уважает Наваса и знал, что придется бороться за место в составе.

Donnarumma is understood to be “happy” in Paris despite rumours. He expected to have competition with Navas and he’s respecting Keylor - but he knows that PSG is banking on him for the future. ???????????????? #PSG



“Donnarumma will be PSG starter GK, no doubt” - Raiola said one week ago.