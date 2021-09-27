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Источник подтвердил: Доннарумма счастлив в ПСЖ и уважает Наваса

Франция
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Несмотря на слухи

Источник подтвердил: Доннарумма счастлив в ПСЖ и уважает Наваса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере опроверг информацию, что Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ" несчастлив в команде. Он уважает Наваса и знал, что придется бороться за место в составе.

Итальянский журналист сообщил, что молодой вратарь знает, что "ПСЖ" рассчитывает на него в будущем.

Неделю назад Райола также сказал: "Доннарумма станет основным в "ПСЖ" – без сомнений".

Напомним, что ранее появилась информация, что Доннарумму не устраивает его положение в "ПСЖ". Якобы он ожидал борьбу за место в составе, но не думал, что будет настолько сложно.

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В статье: Кейлор Навас Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Фабрицио Романо
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