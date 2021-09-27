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Почеттино: Месси – лучший игрок мира. Но он такой же человек как и мы, ему нужно адаптироваться в клубе
Похоже, что конфликта нет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Маурисио Почеттино, главный тренер "ПСЖ", на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу игровой формы Лионеля Месси. "Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома", – приводит его цитату BBC.
"Мы говорим о лучшем игроке мира. Но говоря это, надо понимать, что он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.
Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.
Он прибыл в «ПСЖ» не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба", – сказал тренер.
"Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков", – добавил Почеттино.
Напомним, что Месси пропустил две игры из-за повреждения колена, полученного в матче с "Лионом". Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить и матч против "Сити".
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