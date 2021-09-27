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Почеттино: Стать лучшими в европе – наша мечта, но процесс требует времени и инвестиций

Франция
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Почеттино: Стать лучшими в европе – наша мечта, но процесс требует времени и инвестиций

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино на предматчевой пресс–конференции высказался о целях и перспективах команды в турнире. "ПСЖ в процессе строительства. Тут и обсуждать нечего", – заявил он.

"То, что наша команда лишь строится, является фактом. Это не просто мнение.

Давайте мыслить здраво, посмотрим на историю. "ПСЖ" в процессе строительства. Тут и обсуждать нечего.

"Манчестер Сити" работает под руководством лучшего тренера мира – Пепа Гвардиолы, я так считаю. Их клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Но в список команд, способных выиграть турнир, я бы включил и другие – всего около пятнадцати.

Выиграть ЛЧ – наша мечта. Нашему клубу 50 лет, и он всегда стремился утвердиться в качестве лучшей команды Европы. Этот процесс занимает определенное время, требует терпения и инвестиций. "Манчестер Сити" в этом плане продвинулся дальше "ПСЖ", но в отдельно взятом матче случиться может что угодно.

Мы будем стараться найти уязвимости в их игре и использовать наши сильные стороны", – сказал Почеттино.

Напомним, что "ПСЖ" встретится с "Манчестер Сити" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и пройдет на Парк де Пренс в Париже.

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В статье: Маурисио Почеттино Манчестер Сити Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
espn.co.uk

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