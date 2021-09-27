Анелька: Мбаппе уже получил бы Золотой мяч, играя в Англии или Испании, а не шестой лиге Европы

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька дал интервью Le Parisien в котором, помимо прочего, поделился новыми рассуждениями, касаемо карьеры Килиана Мбаппе. Он считает у нападающего "ПСЖ" есть все шансы завоевать Золотой мяч.

"В плане скорости он феноменален, нет никого лучше него. Если "ПСЖ" хочет обладать лучшим составом, Килиана надо сохранить любой ценой. Но, мне кажется, Мбаппе все решил: он хочет перемен, и это можно понять.

Он мечтает о Золотом мяче, а как его получить, выступая в шестой лиге Европы, судя по коэффициентам УЕФА? Если бы Килиан играл в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы приз", – сказал Анелька Le Parisien.

Напомним, что после Евро-2020 Анелька написал Мбаппе письмо, в котором советовал Киллиану как можно скорее покинуть чемпионат Франции, чтобы вывести свою карьеру на новый уровень.