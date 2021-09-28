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Анелька: Мбаппе обязан быть лидером атаки ПСЖ. Месси должен подносить Килиану снаряды
Громкое заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Франции, "Челси", "ПСЖ" и "Реала" Николя Анелька высказался по поводу ситуации в атаке парижского клуба. Цитирует бывшего нападающего Marca со ссылкой на Le Parisien.
"Мбаппе обязан возглавить атаку своей команды, потому что он – номер один. Да, Месси был в "Барселоне", однако теперь должен подносить Килиану снаряды. Мбаппе в "ПСЖ" уже 5 лет, Лео следует уважать его. Француз – феноменально скоростной футболист, лучший на планете. Если "Пари Сен-Жермен" хочет иметь лучшую команду в мире, то руководство должно сделать все, чтобы удержать его".
"Как я отношусь к нашумевшей замене Месси? Нельзя так делать с шестикратным обладателем Золотого мяча, если он еще не забил. Это сильно бьет по голове. Лео не забудет, что сделал Почеттино".
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