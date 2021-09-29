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Почеттино: Месси впервые забил за мою команду, я должен был отпраздновать

Франция
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Маурисио прокомментировал гол Лионеля

Почеттино: Месси впервые забил за мою команду, я должен был отпраздновать

beinSPORTS

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал первый гол нападающего Лионеля Месси в составе команды.

"Обычно я не праздную голы, но сейчас я сделал это. 20 лет я смотрел, как Месси забивает, будучи моим соперником. Сейчас он забил за мою команду, так что я должен был отпраздновать", — приводит слова Почеттино Daily Mail.

28 сентября "ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Клуб набрал 4 очка и занимает первое место в группе A.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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