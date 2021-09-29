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Доннарумма: Я мечтал о таком дебюте в Лиге чемпионов

Франция
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Вратарь рад, что сыграл в ЛЧ

Доннарумма: Я мечтал о таком дебюте в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0) прокомментировал информацию о том, что он недоволен своим положением в команде после перехода из "Милана".

"Просто хочется посмеяться. Я счастлив в "ПСЖ" и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Эти соцсети, они вызывают у меня смех... Играть со всеми этими чемпионами – это невероятно.

Я мечтал о таком дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась, чему я очень рад.

Хочу поблагодарить всех своих близких, поддерживавших меня в этот период, было нелегко. Мне удалось справиться, потому что у меня невероятная семья", – сказал Доннарумма в интервью Sky Italia.

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В статье: Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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