Доннарумма: Я мечтал о таком дебюте в Лиге чемпионов

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0) прокомментировал информацию о том, что он недоволен своим положением в команде после перехода из "Милана".

"Просто хочется посмеяться. Я счастлив в "ПСЖ" и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Эти соцсети, они вызывают у меня смех... Играть со всеми этими чемпионами – это невероятно.

Я мечтал о таком дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась, чему я очень рад.

Хочу поблагодарить всех своих близких, поддерживавших меня в этот период, было нелегко. Мне удалось справиться, потому что у меня невероятная семья", – сказал Доннарумма в интервью Sky Italia.