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Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы над Манчестер Сити

Франция
(1 голосов)

Похоже, что конфликт забыт

Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы над Манчестер Сити

Фото: скриншот

Новина українською

Неймар выложил в инстаграм фото с Месси и Мбаппе после победы над "Манчестер Сити". На нём атакующее трио обнимается в раздевалке после игры.

Ранее сообщалось, что Мбаппе нелестно прошелся по Неймару на скамейке запасных во время матча с "Монпелье".

Бразилец отдал голевую передачу на Дракслера и француз, который незадолго до этого ушел с поля, вместо того, чтобы обрадоваться вырванной в концовке победе, только посетовал, что Неймар не отдал на него пас в подобной ситуации.

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Напомним, что "ПСЖ" обыграл дома "Манчестер Сити". В матче впервые за "парижан" отличился Месси, а Гуйе открыл счёт в самом дебюте встречи.

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В статье: Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
29.09.2021 в 19:49
Около 11 лямов лайков. Рекорд хочет.
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peps1989 (кривой Рог)
29.09.2021 в 19:43
У Мбапе даже привстал когда он Месси обнял )))
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