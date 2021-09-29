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Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы над Манчестер Сити
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Фото: скриншот
Неймар выложил в инстаграм фото с Месси и Мбаппе после победы над "Манчестер Сити". На нём атакующее трио обнимается в раздевалке после игры.
Ранее сообщалось, что Мбаппе нелестно прошелся по Неймару на скамейке запасных во время матча с "Монпелье".
Бразилец отдал голевую передачу на Дракслера и француз, который незадолго до этого ушел с поля, вместо того, чтобы обрадоваться вырванной в концовке победе, только посетовал, что Неймар не отдал на него пас в подобной ситуации.
Напомним, что "ПСЖ" обыграл дома "Манчестер Сити". В матче впервые за "парижан" отличился Месси, а Гуйе открыл счёт в самом дебюте встречи.
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