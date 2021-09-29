Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы над Манчестер Сити

Неймар выложил в инстаграм фото с Месси и Мбаппе после победы над "Манчестер Сити". На нём атакующее трио обнимается в раздевалке после игры.

Ранее сообщалось, что Мбаппе нелестно прошелся по Неймару на скамейке запасных во время матча с "Монпелье".

Бразилец отдал голевую передачу на Дракслера и француз, который незадолго до этого ушел с поля, вместо того, чтобы обрадоваться вырванной в концовке победе, только посетовал, что Неймар не отдал на него пас в подобной ситуации.

Напомним, что "ПСЖ" обыграл дома "Манчестер Сити". В матче впервые за "парижан" отличился Месси, а Гуйе открыл счёт в самом дебюте встречи.