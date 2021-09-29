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У Месси 6 баллов из 10 за матч с Манчестер Сити. У Неймара – 5, Мбаппе – 7
Помимо гола, не впечатлил
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси получил 6 баллов из 10 за перфоманс против "Манчестер Сити", по оценке L’Équipe. Он забил свой первый гол за "парижан".
Самые высокие оценки в составе парижан получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Идрисса Гуйе (у всех – по 8 баллов из 10).
Нападающий Лионель Месси, забивший в этой игре первый гол за "ПСЖ", получил 6 баллов. У Неймара – 5, у Килиана Мбаппе – 7.
Защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также хавбек Андер Эррера получили по 6 баллов, а игру Преснеля Кимпембе оценили в 5 баллов.
Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) и теперь возглавляет группу "А" Лиги чемпионов, после 2 туров.
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