У Месси 6 баллов из 10 за матч с Манчестер Сити. У Неймара – 5, Мбаппе – 7

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси получил 6 баллов из 10 за перфоманс против "Манчестер Сити", по оценке L’Équipe. Он забил свой первый гол за "парижан".

Самые высокие оценки в составе парижан получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Идрисса Гуйе (у всех – по 8 баллов из 10).

Нападающий Лионель Месси, забивший в этой игре первый гол за "ПСЖ", получил 6 баллов. У Неймара – 5, у Килиана Мбаппе – 7.

Защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также хавбек Андер Эррера получили по 6 баллов, а игру Преснеля Кимпембе оценили в 5 баллов.

Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) и теперь возглавляет группу "А" Лиги чемпионов, после 2 туров.