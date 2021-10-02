Лига 1, 9-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Брест" 2:1

Голы: Тодибо 45, Бар 61 – Онора 90+2

"Ницца" одержала вторую победу кряду в Лиге 1, одолев "Брест" на своём поле вслед за разгромом "Сент-Этьена" на выезде в минувшем туре. Таким образом "орлы" ворвались в топ-3 с 16 очками в активе. А ведь ещё есть игра с "Марселем", которую переиграют в этом месяце, а ещё одного пункта "орлят" лишили за поведение фанатов. Солидно.

В начале века одна башкирская певица разгадала знак бесконечность, и вот почти два десятилетия спустя один французский тренер сделал то же самое с Лигой 1. Иначе объяснить успехи Кристофа Галтье трудно. Галтье сначала спас "Лилль" от вылета, и за пару сезонов сначала взял с "догами" серебро, а в прошлом году и золото. Такой же мгновенный эффект принёс и его приход в "Ниццу", которая из крепкого середняка начала превращаться в полноценного претендента на Лигу Чемпионов.

Сегодня "Ницца" минимально победила, но счёт, как это часто бывает в футболе, откровенно врёт. "Брест" забил свой несчастный гол в самой концовке и самым нелепым образом – Ромэн Фавр сделал самую скрытую передачу в истории. Настолько скрытую, что не только Фабрегас бы позавидовал, но и для самого Фавра она оказалась тайной – ведь на самом деле это был кривейший удар по воротам.

А до этого на поле была только "Ницца", насоздававшая моментов на добрых голов 5-6. Показатель ожидаемых голов оказался чуть поскромнее – 4.37. Стенгс и Гуири сегодня мазали по пустым воротам абсолютно феноменальным образом, поэтому забивать взялся аж Тодибо. Хладнокровию, с которым центрбек вальяжно разбирался во вратарской соперника, позавидует добрая половина форвардов Лиги 1. А потом впервые в карьере забил Бар. Как 20-летний левый защитник в быстрой атаке оказался справа в атаке? Спросите что-то полегче.

Нетипично дерзкая игра "Ниццы" в атаке. А ещё не сухая победа – вообще редкость. До этого были лишь 0:4 с "Лиллем", 4:0 с "Бордо", 0:2 с "Нантом" и 0:3 с "Сент-Этьеном". Но и так пойдёт.