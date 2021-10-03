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Экс-хавбек ПСЖ: В Барсе Неймар ассистировал генералу Месси. А в Париже он стал избалованным сопляком

Франция
(2 голосов)

Сиссе высказался насчет игры бразильца

Экс-хавбек ПСЖ: В Барсе Неймар ассистировал генералу Месси. А в Париже он стал избалованным сопляком

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Эдуар Сиссе поделился мыслями насчет бразильского форварда парижан Неймара.

"В "Барсе" у него была схема. Он играл чище, несмотря на то, что чаще пытался идти в дриблинг. Его задачей было взломать оборону, сделать разницу и отдать пас генералу Месси. Он был в этом так хорош, что это стало его альтер эго.

А в "ПСЖ" ему отдали все ключи и разрешили делать, что вздумается. И в какой-то момент Неймар потерялся. Это отличный игрок, я ничего не могу сказать. Но в Париже он стал избалованным сопляком, который руководит всем", – рассказал Сиссе.

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В статье: Неймар ПСЖ Сиссе
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Источник:
Mundo Deportivo

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