Ушел из жизни президент Марселя, при котором клуб выиграл ЛЧ

Сегодня, 3-го октября умер бывший президент "Марселя" Бернар Тапи. Француз ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Последние годы Тапи боролся с онкологическим заболеванием - у Бернара был рак желудка.

Под руководством Тапи "Марсель" пережил свой лучший период в истории, с 1986 по 1994 год клуб четыре раза победил в французской Лиге 1, а также стал триумфатором Лиги чемпионов.

Тапи также известен как политический деятель и бизнесмен - с 1990 по 1993 год Бернар владел компанией adidas.