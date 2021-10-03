Франция
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Ушел из жизни президент Марселя, при котором клуб выиграл ЛЧ
Бернару Тапи было 78 лет
Сегодня, 3-го октября умер бывший президент "Марселя" Бернар Тапи. Француз ушел из жизни в возрасте 78 лет.
Последние годы Тапи боролся с онкологическим заболеванием - у Бернара был рак желудка.
Под руководством Тапи "Марсель" пережил свой лучший период в истории, с 1986 по 1994 год клуб четыре раза победил в французской Лиге 1, а также стал триумфатором Лиги чемпионов.
Тапи также известен как политический деятель и бизнесмен - с 1990 по 1993 год Бернар владел компанией adidas.
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