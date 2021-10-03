Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа
Первое поражение ПСЖ в кампании
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 9-й тур
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Пари Сен-Жермен" 2:0
Голы: Лаборд 45, Те 46
"Ренн": Гомис – Мелинг, Агерд, Омари, Траоре – Сулемана, Те (Угочукву, 87), Мартен (Сантамария, 76), Бурижо (Ассиньон, 75) – Терье (Гирасси, 75), Лаборд
"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти (Вейналдум, 76), Гейе (Эррера, 76) – Неймар (Икарди, 76), Месси, Ди Мария – Мбаппе
Предупреждение: Лаборд 24, Мартен 55 – Доннарумма 56, Мбаппе 86
Популярное сейчас
- Экс-хавбек ПСЖ: В Барсе Неймар ассистировал генералу Месси. А в Париже он стал избалованным сопляком
- СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы над Манчестер Сити
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 09:33 Зарубежные Француз, но не тот? Реал близок к трансферу таланта Ренна. По Мбаппе в Мадриде пойдут на компромисс
- 13:32 Зарубежные В Мадриде и Париже напряглись: Ренн требует астрономическую сумму за своего 18-летнего таланта
- 23:59 Зарубежные Лига 1. Лилль подпускает ПСЖ вплотную, Монако сохранил третье место, хет-трик Милика