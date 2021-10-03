  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа

Франция
(1 голосов)

Первое поражение ПСЖ в кампании

Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Пари Сен-Жермен" 2:0

Голы: Лаборд 45, Те 46

"Ренн": Гомис – Мелинг, Агерд, Омари, Траоре – Сулемана, Те (Угочукву, 87), Мартен (Сантамария, 76), Бурижо (Ассиньон, 75) – Терье (Гирасси, 75), Лаборд

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти (Вейналдум, 76), Гейе (Эррера, 76) – Неймар (Икарди, 76), Месси, Ди Мария – Мбаппе

Предупреждение: Лаборд 24, Мартен 55 – Доннарумма 56, Мбаппе 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fokstrot2009 (Харьков)
03.10.2021 в 15:58
И на старуху.....
Ответить
0
0
bokassaloara (Буда)
03.10.2021 в 15:55
как ни печально, но эра КриРо и Месси заканчивается...оба уже так, рядовые игроки, почти не влияющие на игру великих клубов
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...