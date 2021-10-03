Лига 1. Монако громит Бордо, Анже вырвал победу у Меца

Лига 1, 9-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "Бордо" 3:0

Голы: Тчуамени 35, Головин 48, Бен Йеддер 64 (пен)

"Монако" снова напоминает себя после провального старта сезона. Команда Нико Ковача добыла третью победу подряд в чемпионате – вслед за "Сент-Этьеном" (3:1) и "Клермоном" (1:3) "Бордо" тоже пропустил три мяча сегодня, зато ворота Нюбеля на этот раз остались на замке.

Счёт в матче открыл Орельен Тчуамени после подачи Головина со стандарта. Выпускник "жирондийцев" поступил по совести и мяч в ворота своего первого клуба праздновать не стал. Сам же Тчуамени начал вторую голевую атаку в матче. Мяч транзитом через Бен Йеддера был доставлен Головину, и россиянин спокойно перекинул кипера.

Третий вышел трагикомичным – "Бордо" так разыгрывал штрафной у своих ворот, что умудрился отдать мяч сопернику. В итоге Диопа сбили и был назначен 11-метровый. Бен Йеддер в очередной раз уверенно исполнил пенальти – 3:0.

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Труа" 2:0

Голы: Жиротто 58, Блас 69 (пен)

Прошлогодний аутсайдер "Нант" тоже стремительно двигается наверх. На этот раз команда Антуана Комбуаре переиграла новичков Лиги 1 "Труа". В целом равный матч хозяевам удалось забрать за счёт стандартов – Жиротто отличился после углового, а вскоре повезло заработать 11-метровый из-за игры рукой – штатный пенальтист Блас уверенно свой шанс реализовал.

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Мец" 3:2

Голы: Чо 53, Мангани 65, Баокен 90+3 – Бронн 10, Булая 58

А вот "Анже" свою долгожданную победу буквально выстрадал. Коллектив Жераля Батикля ударно стартовал, но за последний месяц ни разу не брал три очка. "Мец" дважды за матч ударил по воротам и дважды забил. Но даже такой сумасшедшей реализации им не хватило. "Анже" давил весь матч и справедливо вырвал победу в компенсированное время второго тайма – Баокен отличился после стандарта.

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Клермон" 1:1

Голы: Лапорт 54 – Байо 15

"Лорьян" и "Клермон" выдали крайне сонливый матч. Зрителям на "Стад дю Мустуар" ещё повезло увидеть голы – показатели ожидаемых голов такого не предвещали (вместе команды не выбили и единицы). Гости открыли счёт в дебюте – отличился Мохамед Байо. Во втором тайме "Лорьян" отыгрался единственным ударов в створ за 90 минут – центрбек Ляпорт подключился на стандарт.