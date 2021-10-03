Это вам не Сити. Ренн - ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура французской Лиги 1, в котором "ПСЖ" в гостях уступил "Ренну". Звездные парижане перед матчем были однозначными лидерами встречи, однако на поле совсем по-другому сыграли команды. "Ренн" дважды реализовал свои моменты, в то время как гостям всегда что-то не хватало. Тот же Месси два раза неплохо исполнил стандарты: однажды попал в перекладину, еще один удар пролетел над девяткой.

"Ренн" - "ПСЖ" 2:0

Голы: Лаборд 45, Те 46