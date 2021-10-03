Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Лилль – Марсель 2:0. Дэвид принёс догам победу
"Доги" неожиданно взяли три очка
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Лига 1, 9-й тур
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" – "Марсель" 2:0
Голы: Дэвид 28, 90+5
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые
- Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Суарес о Лео в ПСЖ: Месси говорил мне, что закончит карьеру в Барсе. Я видел что он страдает
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...