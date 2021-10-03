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Лига 1. Лилль – Марсель 2:0. Дэвид принёс догам победу

Франция
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(1 голосов)

"Доги" неожиданно взяли три очка

Лига 1. Лилль – Марсель 2:0. Дэвид принёс догам победу

Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Марсель" 2:0

Голы: Дэвид 28, 90+5

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В статье: Марсель Лилль
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