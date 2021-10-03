Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сент-Этьен – Лион 1:1. Хазри украл победу у ткачей
"Лион" не дотерпел до финального свистка
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 9-й тур
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" – "Лион" 1:1
Голы: Хазри (90+5, пен) – Ауар (41)
Удаление: Лопеш (74)
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фан-сектор Шахтера: Луческу - Иуда
- УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола
- Буднично. Заря - Десна 2:0
- Суарес о Лео в ПСЖ: Месси говорил мне, что закончит карьеру в Барсе. Я видел что он страдает
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...