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Сент-Этьен – Лион 1:1. Хазри украл победу у ткачей

Франция
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"Лион" не дотерпел до финального свистка

Сент-Этьен – Лион 1:1. Хазри украл победу у ткачей

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" – "Лион" 1:1

Голы: Хазри (90+5, пен) – Ауар (41)

Удаление: Лопеш (74)

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