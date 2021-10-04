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Мбаппе: Летом я просил ПСЖ отпустить меня. Хотел, чтобы клуб получил деньги для достойной замены

Франция
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Килиан на связи

Мбаппе: Летом я просил ПСЖ отпустить меня. Хотел, чтобы клуб получил деньги для достойной замены

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что хотел летом покинуть команду и сменить клубную прописку. Напомним, главный претендент на игрока сборной Франции – мадридский "Реал".

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"Я просил, чтобы "ПСЖ" отпустил меня, ведь не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы найти мне достойную замену. Этот клуб многое дал мне, я был всем доволен на протяжении четырех лет, и по-прежнему всем доволен".

"Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у боссов было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этого шага, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит. Мне лично не нравились новости о том, что я уйду в последнюю неделю августа, так как я заявил о своем желании уйти достаточно рано, еще в июле".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport

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