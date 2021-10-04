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Доннарумма: За последние два с половиной месяца я стал взрослее как личность
Голкипер не переживает относительно нехватки игрового времени
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о собственной адаптации в парижском клубе. Также Доннарумма признался, что поддерживает связь с наставником "Милана" Стефано Пиоли. До перехода в "ПСЖ" Доннарумма защищал цвета "Милана".
"Риск потерять место в сборной из-за нехватки практики в клубе? Нет проблем. Я приехал в Париж, чтобы играть.
Но это нормально, что пока я играю мало. Уверен, что скоро всё будет отлично. Никаких проблем, связанных со сборной, нет.
Я продолжаю двигаться по выбранному пути. Надеюсь, что всё сложится.
Рад, как складываются дела у "Милана". Я всегда буду фанатом клуба. Рад за Пиоли, мы с ним регулярно общаемся.
За последние два с половиной месяца я существенно прибавил. Я стал взрослее как личность", — цитирует Доннарумму Football Italia.
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