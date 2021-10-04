Доннарумма: За последние два с половиной месяца я стал взрослее как личность

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о собственной адаптации в парижском клубе. Также Доннарумма признался, что поддерживает связь с наставником "Милана" Стефано Пиоли. До перехода в "ПСЖ" Доннарумма защищал цвета "Милана".

"Риск потерять место в сборной из-за нехватки практики в клубе? Нет проблем. Я приехал в Париж, чтобы играть.

Но это нормально, что пока я играю мало. Уверен, что скоро всё будет отлично. Никаких проблем, связанных со сборной, нет.

Я продолжаю двигаться по выбранному пути. Надеюсь, что всё сложится.

Рад, как складываются дела у "Милана". Я всегда буду фанатом клуба. Рад за Пиоли, мы с ним регулярно общаемся.

За последние два с половиной месяца я существенно прибавил. Я стал взрослее как личность", — цитирует Доннарумму Football Italia.