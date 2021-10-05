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Луческу: Не знаю, на что рассчитывал Месси, в 34 года переходя в ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Вопрос адаптации Лионеля в новой команде остается открытым

Луческу: Не знаю, на что рассчитывал Месси, в 34 года переходя в ПСЖ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал адаптацию Лионеля Месси в составе "Пари Сен-Жермен".

"Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В "Барселоне" на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать", - сказал Луческу.

Напомним, что Месси в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Динамо (Киев) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
telekomsport

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Комментарии (5)
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satellite (Харьков)
05.10.2021 в 19:57
Месси,и в ПСЖ оставит свой след!!!
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dabo88
05.10.2021 в 19:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Yurko-Zahid (Валего)
05.10.2021 в 18:41
Та він, можливо, ні на що й не розраховував. Йому воно не обов"язково. Людині остогидло в Барселоні, де вона провела все життя. Вона вчепилася а шанс просто просвіжитися, дізнатися, а як воно взагалі - грати за якусь іншу команду. А то оно головний конкурент де тільки не пограв, всю Європу об"їздив. Чом би й собі просто не спробувати?
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янковский ян (Запорожье)
05.10.2021 в 18:30
Ну так кто то и в 75 лет команду принимает. Сколько было издевок. А нормально так тренирует. Вдруг и Месси стрельнет
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Русланбай (Рівне)
05.10.2021 в 18:18
Я розумію що Мессі багато виграв зооотих мячів ітд. Але такого захоплення грою , яке було в мене від Рональдіньйо та справжнього Роналдо. Я більше не відчував.
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