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Луческу: Не знаю, на что рассчитывал Месси, в 34 года переходя в ПСЖ
Вопрос адаптации Лионеля в новой команде остается открытым
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал адаптацию Лионеля Месси в составе "
"Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В "Барселоне" на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать", - сказал Луческу.
Напомним, что Месси в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 5 матчей, в которых забил 1 гол.
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