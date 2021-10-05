Луческу: Не знаю, на что рассчитывал Месси, в 34 года переходя в ПСЖ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал адаптацию Лионеля Месси в составе " Пари Сен-Жермен ".

"Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В "Барселоне" на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать", - сказал Луческу.