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Мбаппе: Я готов бегать пока Месси ходит. Нет проблем. Это же Месси!

Франция
(1 голосов)

Рядом с Лионелем хочется работать вдвое больше

Мбаппе: Я готов бегать пока Месси ходит. Нет проблем. Это же Месси!

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Килиан Мбаппе дал интервью L`Equipe в котором, помимо прочего, рассказал на что готов, чтобы играть рядом с Месси. "Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки", – сказал он.

– Когда видишь этот состав, волнение присутствует?

– Конечно. Мы взволнованы, но не должны преувеличивать. Много разговоров про Месси, но в команде появились и другие хорошие футболисты.

Я всегда говорил, что хочу играть с футболистами высокого класса.

Каждый из нас должен добавить воды в свое вино, чтобы помочь команде, чтобы сформировался коллектив, способный выигрывать трофеи.

– Что значит "добавить воды в вино"?

– Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки. Ты уже не один большой игрок в команде. Теперь вы все вместе. И мы все вместе хотим побеждать.

– Означает ли это, что вы, как в матче с "Манчестер Сити", готовы возвращаться в оборону?

– Конечно. Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов.

Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси, – сказал Мбаппе.

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Напомним, что у Месси пока всего 1 результативное действие в 5 матчах за "ПСЖ" – это гол тура в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).

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В статье: Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (3)
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dabo88
05.10.2021 в 19:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
05.10.2021 в 19:00
Ох и лизнул)
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0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
05.10.2021 в 19:12
Більше схоже на те що опустив
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+5
-1


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