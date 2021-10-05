Мбаппе: Я готов бегать пока Месси ходит. Нет проблем. Это же Месси!

Килиан Мбаппе дал интервью L`Equipe в котором, помимо прочего, рассказал на что готов, чтобы играть рядом с Месси. "Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки", – сказал он.

– Когда видишь этот состав, волнение присутствует?

– Конечно. Мы взволнованы, но не должны преувеличивать. Много разговоров про Месси, но в команде появились и другие хорошие футболисты.

Я всегда говорил, что хочу играть с футболистами высокого класса.

Каждый из нас должен добавить воды в свое вино, чтобы помочь команде, чтобы сформировался коллектив, способный выигрывать трофеи.

– Что значит "добавить воды в вино"?

– Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки. Ты уже не один большой игрок в команде. Теперь вы все вместе. И мы все вместе хотим побеждать.

– Означает ли это, что вы, как в матче с "Манчестер Сити", готовы возвращаться в оборону?

– Конечно. Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов.

Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси, – сказал Мбаппе.

Напомним, что у Месси пока всего 1 результативное действие в 5 матчах за "ПСЖ" – это гол тура в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).