Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Я готов бегать пока Месси ходит. Нет проблем. Это же Месси!
Рядом с Лионелем хочется работать вдвое больше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Килиан Мбаппе дал интервью L`Equipe в котором, помимо прочего, рассказал на что готов, чтобы играть рядом с Месси. "Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки", – сказал он.
– Когда видишь этот состав, волнение присутствует?
– Конечно. Мы взволнованы, но не должны преувеличивать. Много разговоров про Месси, но в команде появились и другие хорошие футболисты.
Я всегда говорил, что хочу играть с футболистами высокого класса.
Каждый из нас должен добавить воды в свое вино, чтобы помочь команде, чтобы сформировался коллектив, способный выигрывать трофеи.
– Что значит "добавить воды в вино"?
– Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки. Ты уже не один большой игрок в команде. Теперь вы все вместе. И мы все вместе хотим побеждать.
– Означает ли это, что вы, как в матче с "Манчестер Сити", готовы возвращаться в оборону?
– Конечно. Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов.
Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси, – сказал Мбаппе.
Напомним, что у Месси пока всего 1 результативное действие в 5 матчах за "ПСЖ" – это гол тура в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).
Популярное сейчас
- Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную
- Клуб Первой лиги отказался от голкипера Десны
- Потери сборной, пресс-конференция Петракова, Раньери в АПЛ. Главные новости за 4 октября
- Ренн – ПСЖ 2:0. Лаборд остановил победный забег Парижа
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО