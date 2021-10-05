Спортивный директор ПСЖ о Мбаппе в Реале: Неуважение продолжается – это нельзя терпеть

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал недавние слова Флорентино Переса о том, что "Реал" надеется завершить сделку до 1 января. "Это пора прекращать", – заявил менеджер Парижан.

"Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть.

Мбаппе – футболист "ПСЖ". Клуб понимает, что эти отношения продолжаются", – сказал Леонардо.

Напомним, что на этой неделе Килиан заявил, что летом хотел уйти в "Реал" и чтобы "ПСЖ" получил за его уход деньги. Следом француз заявил, что не знает как теперь сложится его будущее.