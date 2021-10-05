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Спортивный директор ПСЖ о Мбаппе в Реале: Неуважение продолжается – это нельзя терпеть

Франция
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Игрок и "Реал" продолжают раздражать руководство Парижан

Спортивный директор ПСЖ о Мбаппе в Реале: Неуважение продолжается – это нельзя терпеть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал недавние слова Флорентино Переса о том, что "Реал" надеется завершить сделку до 1 января. "Это пора прекращать", – заявил менеджер Парижан.

"Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть.

Мбаппе – футболист "ПСЖ". Клуб понимает, что эти отношения продолжаются", – сказал Леонардо.

Напомним, что на этой неделе Килиан заявил, что летом хотел уйти в "Реал" и чтобы "ПСЖ" получил за его уход деньги. Следом француз заявил, что не знает как теперь сложится его будущее.

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В статье: Леонардо Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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