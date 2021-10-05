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Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

Франция
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Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В интервью L'Equipe нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе подтвердил недавние слухи о существовавшем конфликте с Неймаром. "Здесь нет проблемы", – заявил он по итогу.

"А мне он так не пасует", – сказал Мбаппе после того, как Неймар сделал голевую передачу полузащитнику Юлиану Дракслеру на 89-й минуте.

"Да, я действительно говорил это. Однако такое постоянно происходит в футболе. Есть вещи, которые происходят быстро, но мы сразу же поговорили об этом.

Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, потому что мы хотим побеждать.

На самом деле я уважаю его как футболиста и человека, восхищаюсь тем, какой он.

Да, мне не понравился пас, но так бывает. Такое и со мной может произойти. Я не сделаю передачу, а ему это не понравится. Здесь нет проблемы", – сказал Мбаппе.

Напомним, что Неймар также выложил фото с Килианом и Месси после победы над "Манчестер Сити" (2:0), но сам конфликт произошел матчем ранее.

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В статье: Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
05.10.2021 в 22:29
Дійсно нормальні нападники ЗАЦИКЛЕНІ на ВОРОТАХ... Та можуть не завжди побачити що "діється поряд" Пару матчів тому Мбаппе так біг до до воріт, що вперся у голкіпера, хоч неподалік були і Мессі, і Неймар, а Кіліян пробив у голкіпера... Та і суперечка між Джуніором та Донателло хто в ПСЖ крутіше нікуди не поділася! А тут ще Мессі Порвуть ту корону на дрібні куски... Бо то ж не ТРИЗУБ МСН в Барселоні, де ніякої боротьби а лідерство не було.
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:58
"Мамбу люблять всі, а Мамба нікого не любить!" (дивітся на Ю-тубі).
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