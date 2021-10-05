Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

В интервью L'Equipe нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе подтвердил недавние слухи о существовавшем конфликте с Неймаром. "Здесь нет проблемы", – заявил он по итогу.

"А мне он так не пасует", – сказал Мбаппе после того, как Неймар сделал голевую передачу полузащитнику Юлиану Дракслеру на 89-й минуте.

"Да, я действительно говорил это. Однако такое постоянно происходит в футболе. Есть вещи, которые происходят быстро, но мы сразу же поговорили об этом.

Ранее у нас уже было несколько подобных словесных перепалок, и, возможно, они повторятся в будущем, потому что мы хотим побеждать.

На самом деле я уважаю его как футболиста и человека, восхищаюсь тем, какой он.

Да, мне не понравился пас, но так бывает. Такое и со мной может произойти. Я не сделаю передачу, а ему это не понравится. Здесь нет проблемы", – сказал Мбаппе.

Напомним, что Неймар также выложил фото с Килианом и Месси после победы над "Манчестер Сити" (2:0), но сам конфликт произошел матчем ранее.