Травил соперников, подкупал судей, выиграл ЛЧ: главный мошенник французского футбола умер в 78 лет

За границей его часто изображали как мошенника, даже гангстера. Но никогда во Франции.

В день, когда Бернар Тапи проиграл свою борьбу раку желудка, соболезнования его семье выразили почти все клубы Лиги 1, легенды спорта, политики; даже Килиан Мбаппе назвал Тапи "великим человеком".

Взяв небольшую паузу, память Тапи почтил и президент Франции Эммануэль Макрон. Да, репутационные риски, но он же поклонник "Марселя":

"Мы с женой скорбим о смерти человека, чьи амбиции, энергия и энтузиазм послужили источником вдохновения для нескольких поколений французов".

Тапи, конечно, не похоронят в Доме Инвалидов, как недавно Бельмондо, но то, как с ним простились главные люди страны, впечатлило. Мсье Бернар умер банкротом с пустым кошельком, но ни на одном отрезке своей жизни он не был пустым человеком. Его всегда переполняли идеи, энтузиазм, феноменальная вера в себя. Может, поэтому так.

Тапи и Миттеран на финале Кубка Франции-86, Lequipe.fr

Проникновеннее всех о Тапи сказал его ученик, враг, а позже верный соратник в неравном бою с глобализацией в футболе Жан-Мишеля Ола:

"Без Тапи не было бы меня и "Лиона". Его страсть была маяком, указавшим нам дорогу. И не только нам".

***

Другое дело, что грязи было реально очень много.

Когда в июне 1993-го полицейские нашли в саду Кристофа Робера 250,000 франков, полученных защитником за слив матча против "Марселя", это даже не стало сенсацией. Все знали, как работает Тапи.

Перед каждым сезоном он оставлял резерв из 5 млн франков (около 750 тысяч евро по текущему курсу), которые шли на подкупы, запугивание, даже отравления игроков других команд. Польский "Лех" в ноябре 1990-го выиграл дома у "Марселя" 3:2, но на "Велодроме" его футболисты выпили "апельсиновый сок с горьковатым привкусом", после чего еле двигались - 1:6.

То же приключилось с "Ренном" в 1991-м - приехав в Марсель, бретонцы выпили водички и перестали соображать. Бразильца Балтазара и вратаря Паскаля Руссо пришлось будить в автобусе - они были в отключке. Итог - 1:5.

Ну, про идентичную историю с московским ЦСКА, который выпил марсельскую минералку весной 1993-го и проиграл 0:6, вы, наверное, в курсе. Тренер армейцев Геннадий Костылев и после первого матча жаловался, что его пытались подкупить:

"Перед матчем в Берлине ко мне пришли двое. Один — француз, второй — русскоязычный, поляк или серб. Достали деньги из пакета: "Тебе этого на всю жизнь хватит". Говорю: "Я хочу спокойно жить и не позориться. Уходите отсюда по-хорошему".

В общем, ЦСКА тогда удержал почетные 1:1. А вот в Марселе выпил водички и бегал как в замедленной съемке.

Спустя 20 лет водитель и помощник Тапи Марк Фратани признался, что в бутылки с водой соперникам ультратонкими шприцами подливали галоперидол - успокоительное, широко применяемое в психбольницах.

***

Тапи видел только цель и плевать хотел на средства. Его жизнь была бегом по краю.

Тапи празднует с командой чемпионство-89, Lequipe.fr

Уже первый титул с "Марселем" в 1989 году плохо пахнул. Немотивированный "Ланс" умирал в матче с "ПСЖ" ради ничьей, которая сделала чемпионом провансальцев. Президент Парижа Франсис Борелли был вне себя от ярости; кричал, что "матч купил Тапи". Ну и что?

Бернар был вхож к Министру бюджета Мишелю Шарассу. Поговаривали, что его видел преемником сам президент Миттеран.

Когда Клод Без, босс "Бордо", наехал на Тапи за его переговоры с Жаном Тигана, система сожрала не президента "Марселя", а его самого. Проституток, которых Тапи якобы оплачивал судьям Лиги 1, так и не нашли, а вот растрату в финотчете "Бордо" - да.

Вдобавок, как контрольный в голову, Тапи переманил капитана и живого символа жирондинцев Алена Жиресса:

"Когда я зашел в футбол, я сразу увидел, что здесь заправляют два капитана - Без из "Бордо" и Кампора из "Монако", я же не дурак. Забрав у одних Жиресса, а у других Папена, я показал - теперь капитан я".

Бернар Тапи и Ален Жиресс, Lequipe.fr

В его мире не было понятия "участвовать" - только "побеждать". Это касалось всего. Его дебаты с лидером националистов Ле Пеном в 1989 году вошли в историю французского парламентаризма. Его приход в велоспорт ознаменовался двумя победами на Тур де Франс и одной на Джиро д’Италия, а также внедрением целой серии новшеств, вроде карбоновых корпусов, контактных педалей, костюмов, вдохновленных художниками-авангардистами.

В бизнесе Тапи сделал себе имя, подбирая компании-банкроты и превращая их в процветающие предприятия. В начале 90-х за эти деньги он выкупил контрольный пакет акций Adidas, но продал его, получив портфель министра по делам городов.

День, когда футбол проиграл: как пошел на дно великий Марсель 90-х

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С футболом то же самое - только вверх. Тапи нарушал законы, но в то же время менял, обновлял, улучшал. Добро и зло для слабаков - Бернар же делал историю.

С его приходом "Марсель" не ездил на автобусах - только самолетами. Бернар ввел при клубе штат врачей, нанял диетологов, установил на "Велодроме" звуковую систему, а перед стадионом гигантский экран за 14 млн франков. Его лазерное шоу после первого титула было как кусочек "американской мечты" для неблагополучного портового города.

Тапи в роли босса велокоманды - подает водичку Бернару Ино, Lequipe.fr

Да, он обожал широкие жесты. Первый кэп "Марселя" эпохи Тапи Жаки Бонневэ рассказывал, как в конце 86-го президент зашел в раздевалку и сказал, мол, просите, что хотите - выполню. Команда посовещалась и попросила отдых на Таити - Бернар устроил им 10 дней в тропиках по высшему разряду.

На это шли бешенные деньги - только официально 70-80 млн франков. Папен, Тигана, Франческоли, Кантона, Аллофс, Ферстер, Стойкович, Феллер, Бокшич - при Бернаре любой топ-игрок Европы мог оказаться на "Велодроме". В этом не было системы - однажды он поехал в Лондон смотреть Пола Уолша, но был очарован игрой другого британца Криса Уоддла и не пожалел на него рекордные 5 млн франков.

Или еще история: в 1989-м Тапи летал в Неаполь за Марадоной и почти договорился, когда позвонили мафиози. Ему дали час, чтоб убраться из города.

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Самое печальное, что "Марсель" был сильнее всех в Европе еще в 1990-м, но его засудили в Лиссабоне. Анголец Вата тогда забил рукой, а судья гол засчитал.

"Мы не добились благосклонности лидеров УЕФА, не предложили наши услуги делегату, судье. Мы пренебрегли этим аспектом. Больше этого не повторится. Я учусь на ошибках", - сказал тогда Тапи.

Может, это и была точка невозврата. Теперь даже победа южан в Лиге чемпионов-1993 вызывает дискуссии. Жан-Пьер Папен, к тому времени перебравшийся в "Милан", в интервью от 1995-го сказал, что двое из россонери "прикоснулись к деньгам Тапи", но так и не назвал имена. Стала знаменитой и история Жан-Жака Эйдели - по его словам, перед финалом всем игрокам, кроме взбунтовавшегося Феллера, что-то укололи.

Ну а дальше дело "Валансьенна", отстранение от футбола, показания Гласманна, Бурручаги, отобранное чемпионство. Ближайший друг и соратник Тапи Жан-Пьер Бернес даже какое-то время сидел в дурке.

Они потом не общались 24 года, и лишь в 2019-м встретились дома у смертельно больного Бернара. Набежали журналисты с вопросами, дескать, а вы простили Тапи? "Конечно", - кивнул Бернес и вошел в дом.

Жан-Пьер Бернес и Бернар Тапи в 1993 году, Lequipe.fr

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Простила Тапи и Франция, хоть вплоть до его смерти и не подавала виду.

Отсидел он в 95-м лишь 7 месяцев, в начале нулевых даже возвращался в "Марсель" как директор, в 2007-м финансировал кампанию Николя Саркози, с 2013-го владел крупнейшей газетой Марселя La Provence.

В 2017-м, правда, Тапи проиграл большой суд банку Crédit Lyonnais на 400 млн евро, что де-факто его обанкротило, но вскоре у него обнаружили рак и добивать старика не стали. Распродажа имущества начнется уже после похорон.

Гангстер? Мошенник? Может, у нас, но не на Елисейских полях. Пачкая руки, Тапи делал французов счастливее, и эти минуты счастья - главное, что они запомнили. Да, иллюзия в конце концов развалилась, пузырь лопнул, ну и что? Величие, даже кратковременное, опьяняет нации настолько, что они забывают о рамках приличия.

Поэтому и Макрон, и Мбаппе, и Дешам, и Зидан, и многие-многие другие. Как там было у Франклина Рузвельта? Он сукин сын, но он наш сукин сын.